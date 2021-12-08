وطن النهار

أكد القائم باعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت د. فايز الظفيري على دور الكلية في مواكبة العالم الخارجي والحراك العالمي المتسارع في مجال التعليم والقضايا التعليمية والتربوية. وأضاف خلال كلمته الافتتاحية للملتقى المهني الأول لمركز تطوير التعليم والذي جاء تحت عنوان «القانون التربوي هل أصبح ضرورة»، ونظمه مركز تطوير التعليم في كلية التربية أن الكلية تمارس الدور المنوط بها في تحريك المجتمع والمؤسسات المدنية والتعليمية والتربوية نحو القضايا التي تهم وتمس التعليم بدولة الكويت ومن هذا المنطلق جاء هذا الملتقى ليناقش قضية التعليم والقوانين المتعلقة بها مؤكداً أنها قضية وطنية أساسية.