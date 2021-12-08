مال وأعمال

تفاعلت جهات حكومية، مع تقرير رقابي حديث، سلط الضوء بشدة على قضية الأمن الغذائي، فيما يعيش العالم حالة قلق واسعة بسبب سلاسل الإمدادات وارتفاع الشحن وتفشي متحورات كورونا.

الجهات المعنية ناقشت سبل الوصول لاعتماد خطة استراتيجية للأمن الغذائي قابلة للقياس والمتابعة، وتشتمل على آليات فاعلة لتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وكذلك الأعداد المستهدفة للمزارع حسب تخصصها، مع تحديد مستهدفات الاكتفاء الذاتي للأغذية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي.

التقرير الرقابي الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، وضع امام تلك الجهات كشفاً عن عدم وجود خطة من الأساس لتوزيع الحيازات، موضحاً انها ارتفعت بصورة مبالغة فيها دون جدوى حقيقية، ففي العام المالي 2017/2018 صعدت الحيازات الزراعية بواقع 24.13 الف مزرعة مقارنة بعام 2016/2017 وبنسبة زيادة 300% دون وجود دراسة حقيقية لاحتياجات الأمن الغذائي الفعلية !.

فيما كشف التقرير كذلك، عن ان البلاد تستورد 86% من احتياجاتها، ومع موجود تضخم عالمي في الاسعار تزداد المخاطر من نقص السلع وزيادة الاعباء على المستهلكين.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن التقرير» اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ ومتابعة المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي، تفعيل الرقابة والتفتيش على قسائم الانتاج النباتي والحيواني من خلال خطة عمل دورية بالتنسيق بين الإدارات المعنية، التنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط تحد من إغراق السوق الكويتي حماية للمنتج المحلي من الحليب ومشتقاته وتوفير احتياجات مزارع اتحاد منتجي الألبان والمساهمة في استقرار الأمن الغذائي بالدولة من خلال تفعيل مشاريع الانتاج الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الغذائية المستوردة تفادياً لمخاطر انخفاض الوفرة الغذائية وتضخم أسعارها نتيجة المتغيرات العالمية».

ومن بين التوصيات تفعيل دور إدارة الصحة الحيوانية في الرقابة المستمرة على عملية التحصين، وإحكام الرقابة الداخلية على المشاريع الغذائية للدولة والعمل على تنظيم العلاقة بين الدولة وحائزي القسائم الزراعية من خلال وضع شروط وآليات فعالة في توزيع القسائم والاستمرار في تطوير عمليات البحث العلمي والعمل على سرعة تنفيذ مشاريع الخطط الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الثروة السمكية، بالإضافة إلى أهمية القيام بتنفيذ هدف التنمية المستدامة من خلال تحسين المؤشرات المرتبطة بها وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط التزاماً باتفاقية الأمم المتحدة التي شاركت بها الكويت لتحقيق الأمن الغذائي.

وجاءت تلك التوصيات في ضوء النتائج التي توصل التقرير إليها، من عدم وجود خطة استراتيجية للأمن الغذائي لدى الجهات المعنية تكون قابلة للقياس والمتابعة وقصورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع وجود ضعف في عملية التخطيط والمتابعة لدى إدارة الانتاج الحيواني.

