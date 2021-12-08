مال وأعمال

توقعت مصادر مطلعة لـ«النهار»، أن تشهد الكويت في عام 2022 طفرة تشريعية نوعية تواكب تطلعات الشركات والأفراد وتدفع عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي للأمام بعد التعثر الذي واجهته بسبب تفشي جائحة كورونا وتراجعات أسعار النفط.

وتشير المصادر الى أن تعديلات مرتقبة على قانون المجلس الأعلى للتخصيص للقيام بعمله والذي يحتاج القانون الحاكم له لإجراء تعديلات وصفتها المصادر بـ «البسيطة» كي يستطيع تنفيذ المهمات المناطة به. وأضافت المصادر : لم يستطع مجلس التخصيص الوصول لاهدافه، فقط سمح له بتخصيص البريد الخاسر وهناك عشرات الشركات الخاصة التي تقدم الخدمة، فيما كان المشروع الثاني هو تخصيص قسم الصيانة والمعامل في وزارة الكهرباء!

ومن بين التعديلات التشريعية المرتقبة، تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي لا تتوافق أحكامه مع بعض الجهات المنضوية تحته والتي لا تخضع طبيعة عملها للقانون ولائحته التنفيذية.

واستدركت بالقول إن عمليات الدمج والاستحواذ التي من المتوقع أن تبدأ الحكومة تنفيذها بحاجة إلى جراحة تشريعية للقوانين الحاكمة للجهات التي ستشهد عمليات دمج أو بيع لشركات حكومية خاسرة، تحتاج لتغييرات تشريعية تتم بالتوافق بين مجلس الأمة والحكومة.

ولفتت المصادر أن التعديلات على القوانين الحاكمة على الجهات الرقابية المتعددة بحاجة إلى تغيير تشريعي في طريقة عملها لتتمكن من القيام بواجباتها بالشكل المطلوب، مبينة أنه لا يمكن لتلك الجهات القيام بعملها دون وجود سلطة ضبط قضائي على الجهات المقصرة في عملها.

ولفتت أن حجم ونوعية التشريعات والقوانين المرتقب تنفيذها باتت ملحة في حال كانت الحكومة جادة في تغيير الوضعين الاقتصادي والمالي والمضي قدماً في تأسيس شراكة حقيقية مع كل الجهات الفاعلة في المجتمع وأولها القطاع الخاص.

وقالت إن التعديلات التشريعية المطلوبة ضرورة ملحة والتأخر في تنفيذها سيزيد من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها العديد من الجهات وتعرقل مسيرة الإصلاحات المطلوبة.

