مال وأعمال

قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إنَّه يتوقَّع أن يتجاوز سعر الخام 75 دولاراً للبرميل، مضيفاً أنَّ «أوبك» تحاول أن تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي يحافظ على مصالح جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي العراقي؛ قال الوزير: إنَّ أسعار النفط الحالية غير مناسبة للمنتجين، وإنَّه يتوقَّع أن تعود الأسعار إلى حالة استقرار في الأشهر المقبلة. وارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن 4% بفضل آمال بأنَّ السلالة «أوميكرون» أقل ضرراً على الاقتصاد إذا ما ثبت أنَّ أعراضها طفيفة في الغالب، ومع إبداء أعضاء بمنظمة «أوبك» الثقة في السوق. أشار عبدالجبار إلى أنَّه على الرغم من وجود مؤشرات على انخفاض استهلاك الخام؛ فإنَّ «أوبك» قررت التمسك بسياستها الحالية، ومواصلة زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري.