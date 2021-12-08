مال وأعمال

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بشكل جماعي في ختام جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للبورصة بقيمة 338 مليون دينار وبنسبة 0.82 في المئة، لتصعد من 41.048 مليار دينار إلى 41.386 مليار دينار

ويرى المحللون أن البورصة استطاعت تجاوز تأثير تفشي المتحور الجديد «أوميكرون»، لتعود إلى الصعود مرة أخرى مع استقرار الوضع الصحي العالمي وتلاشي بعد حالة من عدم اليقين والحذر الذي أصابها الأسبوع الماضي.

وأضافوا أن تداولات أخر جلستين في الأسبوع الماضي اتسمت بالصعود، وذلك بعد حالة الهلع والذعر التي أصابت المتداولين خلال الأسبوع الماضي ما أدى إلى تراجعات كبيرة على مستوى المؤشرات والقيمة السوقية، موضحين أن هذه الحالة لم تقتصر على السوق المحلي فقط ولكنها أصابت الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط.

ونما المؤشر العام 0.8 في المئة وبنحو 57.6 نقطة من 6984.1 إلى 7041.8 نقطة، وتراجع السوق الأول وبـ 0.78 نقطة من 7573.27 نقطة إلى 7633.03 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنسبة 0.93 في المئة وبنحو 54.6 نقطة من 5841.33 نقطة إلى 5895.93 نقطة، وزاد «رئيسي 50» بنسبة 1.19 في المئة وبـ 72.2 نقطة من 6033.54 نقطة إلى 6105.8 نقاط.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً واضحاً مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفعت أحجام التداول بنسبة 3.3 في المئة لتصل إلى 381.75 مليون سهم مقابل 369.5 مليون سهم في جلسة الأثنين، كما زادت السيولة بنحو 6.1 في المئة لتصل إلى 78.5 مليون دينار بالمقارنة مع 74 مليون دينار، وانخفضت الصفقات من 14.9 ألف صفقة إلى 14.7 ألف صفقة.

وسجلت مؤشرات 11 قطاعاً ارتفاعاً أمس بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 5.33 في المئة، فيما تراجع قطاع وحيد وهو المنافع بنحو 0.42 في المئة، في حين استقر قطاع الرعاية الصحية بمفرده.

