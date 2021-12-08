مال وأعمال

قبل عام، ربما لم يرَ خبير الأسهم الاستراتيجي العادي أنَّ المؤشر الأفضل أداءً في العالم في عام 2021 سيكون مؤشراً منغولياً، أو أنَّ سلسلة دور سينما سترتفع 13 ضعفاً.

وبرغم تفاؤل الكثيرين، توقَّع القليلون شدة الصعود الهائلة التي دفعت الأسهم الأوروبية والأميركية إلى مستويات قياسية متتالية، أو الهبوط بعد ظهور متحوِّر «أوميكرون»، بل وتوقَّع عدد أقل الركود في الصين، أو أزمة السيولة التي تضر بالمطورين العقاريين في الدولة.

باختصار، كان عاماً من المفاجآت - وهذا هو الشيء الأقل إثارة للدهشة بشأنه، والتنبؤ الصحيح بالتفاصيل في 2022 لن يكون أكثر سهولة - لكن من المرجح أن يستمر القليل من الاتجاهات العامة.

كانت تطورات وباء كورونا هي المحرك الرئيس للسوق لمدة عامين تقريباً، ما تسبب في حدوث انهيار في عام 2020، ثم حالة الارتفاع المستمر على خلفية برامج التطعيم التي سمحت بإعادة فتح الاقتصادات، وحالياً تسببت المخاوف بشأن متحوِّر «أوميكرون» في تأثيرات امتدت عبر مؤشرات الأسهم العالمية.

