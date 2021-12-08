مال وأعمال

وقَّع بنك بوبيان إتفاقية تعاون مع الكلية الاسترالية في الكويت في إطار سعيه الدائم لتوفير الحلول المصرفية لجميع الطلاب والطالبات ودعمها في مختلف المجالات خاصة تلك التى تتعلق بالتعليم والتكنولوجيا الرقمية.

ووقع الإتفاقية عن بنك بوبيان الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري وعن الكلية الأسترالية البروفسور عصام زعبلاوي، رئيس الكلية الأسترالية، بحضور كل من مساعد رئيس الكلية للشؤون الطلابية الدكتور أياد صالحية ومساعد رئيس الكلية للخدمات المساندة المهندس صقرالشرهان، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة في بنك بوبيان عبدالله المجحم، و مساعد مديرعام لإدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان خالد الوهيب. وأكد التويجري على سعي بنك بوبيان لدعم مختلف شرائح المجتمع لاسيما الطلبة إيماناً منا بانهم مستقبل الكويت والمحرك الرئيس للتنمية وتحقيق النجاح والإنجاز لدولة الكويت حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية لطلبة الكلية و الحصول على فرص تمويلية تصقل المهارات المطلوبة في بيئة العمل.

وبهذه المناسبة أشاد أ.د./ عصام زعبلاوي، معلقًا: «يسعدنا تعزيز التعاون مع بنك بوبيان لخدمة الطلبة في الكلية وذلك لتسهيل جميع الإجراءات التي تُمكنهم من متابعة دراستهم دون أية معوقات مالية أو إدارية كما ونأمل أن تستمر العلاقة مع الطلبة بعد تخرجهم وإلتحاقهم بسوق العمل، وسوف نتخذ كل الإجراءات التي تُمكن البنك من الوصول إلى أكبرعدد ممكن من الطلبة ومن الخريجين الذين يزيد عددهم على عشرة آلاف خريج.

وأضاف « يعتبر بنك بوبيان من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات والمنتجات الرقمية والتقنية، وإن التطور الذي شهده البنك في السنوات الأخيرة يجعله محل اهتمام للعديد من طلبة الكلية الاسترالية، الراغبين في تمويل المصروفات الدراسية.

ومن ناحية أخرى أكد التويجري إن توقيع اتفاقية التعاون انما يعزز التحالف المشترك بين بنك بوبيان والكلية الاسترالية، حيث تهدف هذه الإتفاقية إلى تطوير سبل التعاون بين الطرفين في سبيل حث الطلبة على نيل شهادات عليا وتجهيزهم لسوق العمل، مشيراً ان بنك بوبيان دائما ما يقدم للطلبة الحلول والخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التى يتميز بها البنك. وأضاف «إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتطوير وتعليم الكوادر الوطنية حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى حل العوائق المصرفية المتعلقة بالتعليم».

يذكر أن بنك بوبيان يعتبر من أكثر البنوك ومؤسسات القطاع دعماً للشباب الكويتي في مختلف المجالات التعليمية إيمانًا منه بأهمية الموارد البشرية في التنمية المستدامة للكويت.

