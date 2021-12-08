مال وأعمال

فازت Ooredoo للاتصالات، بجائزتين من الجوائز التقديرية خلال حفل توزيع جوائز MENA Effie لعام 2021، عن الحملة الإعلانية الناجحة والتي كانت بعنوان «إنترنت مو ثابت، مزاج مو ثابت» والتي سلطت من خلالها الضوء على قوة الألياف الضوئية وسرعاتها الفائقة ما يمنح العملاء إنترنت ثابت وسريع.

فقد حصدت الجائزة الفضية عن فئة «المنتجات والخدمات الجديدة»، بينما حازت على الجائزة البرونزية عن فئة «حلول التسوّق متعدد القنوات»، بمجموع

جائزتين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي فوز Ooredoo الكويت بهذه الجوائز تقديراً لجهودها والتزامها بابتكار منتجات وخدمات أكثر تطوراً وقيمة للعملاء، إلى جانب منح العميل رحلة تسوق فعالة وسلسة ومتكاملة سواء عن طريق المتاجر أو عبر الإنترنت وبرامج الولاء وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات التوصيل ووسائل التواصل الاجتماعي. وذلك حسب رؤية الشركة التي تهدف إلى إثراء القيمة المضافة للباقات والخدمات لتتناسب مع جميع احتياجات العملاء المتغيرة، تسعى Ooredoo باستمرار للارتقاء بتجارب عملائها من خلال باقاتها وعروضها المميزة.

ويُذكر بأن الحملة التي أطلقتها Ooredoo للإعلان عن خدمات ومنتجات شركة FASTtelco حملة «إنترنت مو ثابت، مزاج مو ثابت» اتّسمت بأسلوب إبداعي خارج عن المألوف، بشكل يعكس الأهداف الإبداعية لفرق العمل لدى الشركة والقيم التي تحرص عليها دائمًا، ما أدى إلى نجاحها بشكل كبير وجعلها واحدة من أفضل الحملات الإعلانية للعام 2021.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن Ooredoo، مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب، حيث عبر عن فخره بهذا التتويج قائلاً: «لا شك أن حصولنا على هذه الجوائز المرموقة ما هو إلا تجسيد لالتزام Ooredoo بمواصلة الابتكار والتميز والإبداع

في المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إلى جانب الحملات الاعلانية التسويقية التي تُنفذ بمهارة وإتقان وبراعة».

تكرم جوائز MENA Effie الشركات العالمية بمختلف قطاعاتها التي تميزت بتقديم أفكار ناجحة وفعالة في التسويق لمنتجاتها وخدماتها من خلال إتقان جميع جوانب الحملة التسويقية بدءاً من الهدف الرئيسي للحملة حتى طريقة التنفيذ وصولاً إلى تأثير الحملة على المجتمع والعملاء.

