مال وأعمال

أعلنت مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الاستراتيجي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية عن عقدهما لمنتدى الكويت الخامس للقانون التجاري المقبل في 14 ديسمبر الجاري في قاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة وبمشاركة نخبة من المتحدثين من كبار المسؤولين والخبراء المحليين والعالميين، وبرعاية استراتيجية من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجمعية المحامين ، وبدعم من شركة صناعات الغانم وأساس للمحاماة والمحامي عبدالله البكر.

وقال المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان والشريك الاستراتيجي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية خليفة الياقوت إن مواصلة المنتدى

عقد فعالياته تؤكد أهمية الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال نشر الثقافة المعرفية وإثراء النقاش فيما بين ذوي الخبرة والاختصاص حول الموضوعات والقضايا القانونية المستجدة في المجالين التجاري والاقتصادي والبحث في أفضل السبل والحلول لمعالجة التحديات التي تواجه عالم الأعمال محلياً

وخليجياً فضلاً عن إيجاد آليات جديدة لتطوير الممارسات والتجارب الإيجابية في الجانبين القانوني والتشريعي للاقتصاد والتجارة، وما يرتبط بذلك من لوائح وقوانين محلية جديدة تواكب ما تشهده بيئة الأعمال باستمرار من تغير وتطور، مشيرا إلى أن المنتدى محاولة لإثراء التجربة القانونية والاقتصادية في البلاد.

من جهته، أشاد أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان بانعقاد المنتدى، مشيراً إلى أن مشاركة العديد من المسؤولين والخبراء ي مجال القانون التجاري والاقتصادي في الجلسات التي يحتضنها هذا الحدث.

وأضاف السويفان أن جمعية المحامين تحرص على المشاركة الفاعلة في المنتدى ورعايته إدراكًا منها لضرورة ربط أعضائها بمثل هذه الفعاليات وإتاحة الفرصة لتبادل المعارف والخبرات وآخر المستجدات في الجوانب القانونية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري ولا سيما مع التغيرات التي نجمت في بيئة الأعمال والمال والشركات جراء آثار وتداعيات كوفيد-19 خلال العامين الحالي والماضي.

وبدوره، أكد المدير التنفيذي لشبكة ليكسيس نكسيس لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بنجامين فلافيرو أن الحدث يمثل منصة مثالية لعرض ومناقشة الموضوعات والقضايا القانونية الراهنة الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق الخدمات القانونية التي يمكن أن تعالج مثل هذه المستجدات وتلبي حاجات الشركات والمؤسسات ورفدها بالمعلومات القانونية اللازمة وتوفير خدمات التدريب لموظفيها، مشيدًا بقوة الشراكة بين شبكة ليكسيس نكسيس ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية، والتي ستنعكس إيجابًا على حضورهما في هذا الحدث النوعي.

وسوف ستشمل أجندة المنتدى عددًا من الكلمات الافتتاحية لكل من شبكة ليكسيس نكسيس ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الاستراتيجي للشبكة، بالإضافة إلى كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، وأيضًا كلمة لجمعية المحامين

وفي أولى محاور المنتدى سيتناول الدكتور زين العابدين شرار موضوع المحاكم التجارية المتخصصة وتجربة دولة قطر في هذا الصدد، كما سيتضمن المنتدى جلسة لمناقشة القانون الجديد رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،

حيث سيتحدث فيها كل من الدكتور نواف الياسين ود. يوسف الحربش والعنود الفهد وغانم الدبوس، لمناقشة مدى تأثير هذا القانون على سوق اندماج واستحواذ الشركات.

وبالمثل، سيطرح القانون الكويتي الجديد رقم (71) لسنة 2020 بشأن الإفلاس على طاولة النقاش والتحليل وسيشارك في هذه الجلسة كل من خليفة الياقوت وعبدالكريم الكندري ود. محمد الوسمي.

وحول آخر التطورات الجديدة في التكنولوجيا المالية في 2021 (fintech) سيتحدث كل من عبدالله البكر د/ فايز الكندري وعبدالله التركيت.

وسيختتم المنتدى بجلسة يشارك بها كل من د. سامي الهذال ود. منيرة النمش لاستعراض اللوائح الجديدة الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالكويت فيما يتعلق بتصنيف البيانات وحماية خصوصية البيانات لدى القطاعين العام والخاص.

