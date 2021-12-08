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نظمت الجمعية الكويتية للدراسات العليا ندوتها الاقتصادية تحت عنوان «المستجدات الاقتصادية بعد الجائحة وانعكاساتها على الكويت» وحاضر فيه استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د. رياض الفرس.

في البداية رحب رئيس الجمعية د. محمد العتيبي بالحضور وقال: ان تنظيم الندوة الاقتصادية جاء مع المستجدات التي تواجهنا على جميع المستويات بعد جائحة كورونا وخاصة السياسي والاقتصادي، مشيراً الى ان الاستقرار السياسي سيعود على الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف العتيبي بأن ازمة «كورونا» اثرت بشكل كبير على جميع دول العالم ودول الخليج وعلى اسعار النفط، وخلقت ازمة اقتصادية يواجها العالم اجمع.

بدوره وجه د. رياض الفرس محاور الندوة حول الكثير من التساؤلات ومنها، كيف اثرت الجائحة على الاقتصاد العالمي؟ ما الذي يميز الركود العالمي في 2020 عن غيره؟ وما اثر الجائحة على الاقتصاد الخليجي؟ وكيف تأثر الاقتصاد الكويتي بالجائحة؟ وكيف سيخرج الاقتصاد من الجائحة؟ وكيف سيكون شكل الاقتصاد بعد الجائحة؟ وكيف ستتعاطى الكويت مع المستجدات العالمية؟

وأضاف الفرس بأن ازمة «كورونا» اثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، في الربع الأول من عام 2020، وتعمقت في الربع الثاني من عام 2020، لافتاً الى ان الازمة ضربت بشكل واحد وكبير قطاع الاستثمار، ادى معه الى انخفاض حاد في القوة الشرائية لدى المستهلكين، مع انكماش كبير في الاقتصاد، مشيراً الى تعافي الاقتصاد ببطء في الربع الاخير من عام 2020 بعد العودة للانفتاح التدريجي في دول اوروبا، مبيناً انه ومنذ بداية ظهور الجائحة في الصين الجميع كان يتوقع بان يكون الفيروس ضعيفا وسينتهي، مثل بقية الفيروسات المنتشرة والتي مضت دون حدوث هذه الأزمة الكبيرة، الا ان الازمة كانت كبيرة.

وأضاف رياض ان دول الخليج واجهت صدمة مزدوجة غير مسبوقة من جراء انتشار فيروس كورونا وانهيار اسعار النفط، لافتاً الى انتشار الفيروس تسبب في صدمات سلبية خطيرة على جانبي العرض والطلب. وذكر الفرس ان ازمة «كورونا» ادت الى تراجع اسعار النفط الى انخفاض الدخل في بلدان المنطقة بتأثير مباشر على البلدان المصدرة للنفط، وغير مباشر على البلدان المستوردة من خلال تراجع تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي والقروض السيادية، كما ان تقدير الكلفة الاقتصادية في 2020 يبلغ 4.9% من ناتج دول الخليج.

وأشار الفرس الى ان الاقتصاد الكويتي تأثر بالجائحة، حيث كانت الكويت من اوائل الدول التي فرضت اغلاقا شاملا للأنشطة الاقتصادية، وقد كان لهذه الاجراءات تأثيرات سلبية عميقة على القطاعين العام والخاص وعلى سوق العمل.

نتج عن الاغلاق انكماش نشاط القطاع الخاص بشكل كبير كما ادى الى حدوث حالة من الشلل وتأثر جانبي العرض والطلب في معظم القطاعات الاقتصادية نتيجة لتأثر سلاسل الامداد للسلع بانعكاسات الاغلاق الشامل. وأوضح انه وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، ونتيجة للصدمة المزدوجة النشاط الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط، تشير الأرقام الى ان الاقتصاد الكويتي انكمش بنحو 8.9% في عام 2020، وهو الانكماش الأعلى بتاريخ الكويت منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

وبين ان الأرقام تشير الى ارتفاع العجز في الميزانية العامة ليبلغ 33.2% من الناتج المحلي الاجمالي، والذي يفوق متوسط العجز في دول المجلس البالغ 11.7%.

ولفت الى ان هذه المؤشرات السلبية ستلقي بظلالها على الوضع المالي للدولة وستعمق من الاختلالات المالية في هيكل الميزانية العامة، والتي ادت مع مرور الوقت الى حدوث عجوزات غير مسبوقة في الموازنة العامة في ظل استمرار تأرجح اسعار النفط عند مستويات تقل عن سعر التعادل للميزانية العامة.

وتتزامن هذه الأزمة مع التراجع الحاد في مستويات السيولة في الاحتياطي العام للدولة والذي كان الملاذ الأول لتوفير السيولة لسد العجوزات المستمرة في الموازنة العامة منذ عام 2015.

وأشار الفرس الى كيف تأثر الاقتصاد الكويتي بالجائحة، مشيراً الى ان القطاع الخاص ليس بمنأى عن تلك التحديات فلا شك بأنه سيواجه تحديات كبيرة خلال عام 2021 (حتى مع انحسار الجائحة).

وتتمثل ابرز التحديات في كيفية استعادة مستويات الانتاج السابقة والمحافظة على ربحيته في ظل تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وتغير في انماط الاستهلاك والتي القت بظلالها على مجتمع الأعمال وفرضت عليه القيام بتغيير نماذج اعماله لمواكبة الأوضاع المستجدة.

كما ان التوجهات الحكومية لتبني اجراءات تقشفية لخفض الانفاق العام وترشيده خلال الفترة القادمة ستشكل تحديا آخر لمؤسسات القطاع الخاص التي يعتمد الكثير منها على المشاريع والمناقصات الحكومية.

وبين الفرس كيف يمكن استعادة الاقتصاد العالمي عافيته سريعا.

النمو في 2021 5.9%، 2022 4.9%، المدى المتوسط 3.3%.

لكن سيواكب هذا النمو:

? تباطؤ في نمو الوظائف لمستويات 2019.

? ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم (تضخم ركودي).

? تنامي حالة اللايقين نتيجة لظهور تحورات جديدة للفيروس.

? استمرار تعثر سلاسل الامداد العالمية.

? نقص في امدادات الطاقة (خاصة في اوروبا).

? تنامي مديونية الدول.

