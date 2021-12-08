مال وأعمال

أكدت مسؤولة كويتية الحرص على تعزيز وتنمية التعاون العربي بين الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية في المجال السياحي والعمل على تعزيز ثقة السائح العربي في هذا القطاع الحيوي .

جاء ذلك في تصريح لممثلة الكويت الى اعمال الدورة «29» للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة مراقب البحوث والمعلومات السياحية بقطاع السياحة بوزارة الاعلام عذاري الصالح لـ «كونا» في ختام الاجتماع.

وذكرت الصالح ان المكتب التنفيذي ناقش العديد من الموضوعات التي تخدم قطاع السياحة في الدول العربية ومنها برنامج تدريب الكوادر البشرية ووضع مبادئ عامة عربية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها.

واشارت الى ان المكتب بحث موضوعات اخرى مثل الابتكار السياحي والسياحة الذكية اضافة الى دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة.

واوضحت ان المكتب التنفيذي ناقش ايضا موضوع اختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2022 وكذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة ودليل السياحة الميسرة «سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة» .

وقالت الصالح ان المكتب التنفيذي ناقش كذلك مشروع جدول اعمال الدورة «24» للمجلس الوزاري العربي للسياحة المقررة غدا بالقاهرة بالاضافة الى اعداد التوصيات ومشاريع القرارات التي يتضمنها جدول اعمال الدورة الوزارية.

