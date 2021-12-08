مال وأعمال

اختتم وفد شركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الرئيس التنفيذي م. معن رزوقي، زيارته الى معرض دبي للطيران 2021 والذي اقيم خلال الفترة من 14 وحتى 18 نوفمبر 2021، حيث اطلع الوفد على احدث ما قدمته مختلف الشركات المشاركة في المعرض باختلاف تخصصاتها من تكنولوجيا حديثة وذكية تواكب آخر ما توصلت اليه صناعة الطيران حول العالم. وعلى هامش الزيارة، قال م. معن رزوقي: «انه من لمن دواعي سرورنا المشاركة في معرض دبي للطيران 2021 متقدمين بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المعرض لما قاموا به من جهود حثيثة في التنظيم المتميز خاصة انه جاء خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وبدء العودة الى الحياة الطبيعية ان شاء الله».

وأضاف رزوقي: «ان تنظيم دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وامارة دبي تحديداً لهذا الحدث الكبير وفي هذه الفترة بالذات يعد تحدياً ناجحاً للأشقاء في الامارات خاصة وان هذا المعرض يسهم بشكل فعّال وكبير في تسريع وتيرة تعافي قطاع الطيران الجوي والعودة مرة اخرى لانتعاش حركة السفر والمسافرين بشكل عام ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والسفر والسياحة والضيافة، كما ان المعرض حقق نجاحاً كبيراً في ربط شركات ومصانع الطيران والمحركات في العالم والجهات العاملة في خدمات الطيران، الامر الذي يعود بالفائدة على شركات الطيران في تطوير منظومة الخدمات لديها ومنها ما يتعلق بالتشغيل او الخدمات المقدمة للركاب بأنواعها المختلفة».

وأردف رزوقي: «لوحظ اشتمال معرض دبي للطيران على احدث ما يقدمه قطاع الطيران الجوي من معدات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة تسهم في تطوير وتحسين صناعة الطيران حول العالم، كما قام وفد شركة الخطوط الجوية الكويتية بعقد اجتماعات ومقابلات متنوعة ومثمرة مع شركائنا من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران، حيث ان المعرض يعد فرصة جيدة للبحث في عقد تفاهمات وشراكات واتفاقيات جديدة مع الشركات الأخرى والاستفادة ايضاً من آخر ما توصل اليه عالم الطيران والتكنولوجيا الحديثة التي يحتويها عالم الطيران سواء من نظام ترفيهي او خدمات متطورة ومتميزة علاوة على الاطلاع عن كثب على المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بعالم الطيران».

