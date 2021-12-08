مال وأعمال

أعلنت كل من شركة دار الثريا العقارية وشركة المدار للتمويل والاستثمار، عن قيام شركة تابعة لهما بشراء عقار استثماري «بناية سكنية»، بقيمة اجمالية تبلغ 1.7 مليون دينار. وقالت الشركتان في بيانين مستقلين، ان العقار في منطقة المنقف وبمساحة اجمالية قدرها 868 متراً مربعاً. وأوضحت الشركتان انه تم سداد مبلغ 680 الف دينار من قيمة الشراء، والمبلغ المتبقي قدره 1.02 مليون دينار عن طريق تمويل مقدم من احد البنوك المحلية. وبينت «ثريا» و«المدار» ان العائد المتوقع من الصفقة يبلغ 5.7% سنوياً، وسيظهر اثره خلال الربع الأخير من عام 2021.