مال وأعمال

فاز بمناقصة من «الموانئ» أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عن فوز تحالف يضم شركتها التابعة «الخليج للانشاءات والأعمال البحرية والمقاولات العامة» قد حاز على اقل الأسعار في مناقصة تابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية، بمبلغ قدره 48.747 مليون دينار. وقالت «سفن» في بيان للبورصة ان المناقصة برقم «م م ك/13/2019/2020» خاصة بتنفيذ اعمال «اعادة تأهيل المراسي من «1» الى «7» بميناء الشويخ التابعة لمؤسسة الموانئ». من ناحية اخرى، قالت «سفن» في افصاح مستقل للبورصة، انه قد تم توقيع عقد المناقصة رقم «م م ك/09/2018/2019» على الشركة نفسها التابعة، والخاص بتنفيذ «أعمال تطهير وتنظيف القناة الملاحية وأحواض وأرصفة ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية»، ولمدة 360 يوماً. وأوضحت «سفن» ان العقد المُشار اليه اعلاه سيحقق ارباحاً تشغيلية سيتم ادراجها ضمن البيانات المالية للشركة التابعة في عامي 2021 و2022.