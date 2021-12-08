النهار Plus

أوضحت رئيسة قسم رقابة الجودة في شركة نقل وتجارة المواشي؛ لولوه عبد اللطيف الرضوان أن تحديات العمل في القطاع الخاص أكثر، إلا أن الموظف المبدع سيختار الابداع في أي قطاع يوضع فيه، ويشق لنفسه طريقا ناجحا مهما كانت التحديات كبيرة، ليترك من ورائه بصمة راسخة تكون قدوة في المجتمع والوطن. وبينت الرضوان في لقاء أجرته معها «النهار»، أن طبيعة عملها يتضمن ضمان جودة المنتجات التي تخضع لأعلى معايير الجودة طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة خليجياً ودولياً ويتم ذلك من خلال التدقيق على التقارير والفحوصات المخبرية بدءاً من استلام المواد الأولية وانتهاء بالمنتج النهائي هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضمان سلامة المصنع والعاملين الخاضعين لاشتراطات الصحة والسلامة وفقا لشهادات الأيزو المعتمدة عالمياً. وبينت أن قسم الجودة من بين أهم أقسام القطاع الصناعي، لأنه يتخذ قرارات مصيرية للقطاع خصوصا في جميع ما يتعلق بالمنتجات التي ستصل للمستهلكين، والمطلوب أن تكون ضمن أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية. ونعم يتم تطبيق المعايير المطلوبة دولياً. وقالت إن الجودة لا تتغير في القطاعين العام والخاص على حسب المعطيات، ولكن تعتمد على مدى كفاءة وخبرة مسؤول الجودة في تطبيق القواعد والمفاهيم في موقع العمل وليس بالأوراق فقط. وحول كيفية مواجهتها للتحديات، أوضحت الرضوان أنها تواجه تلك التحديات بتنظيم وتقسيم الأولويات عن طريق التخطيط ووضع الأهداف، والتفكير بمصلحة العمل قبل اتخاذ أي قرار، ثم بطلب المساعدة من ذوي الخبرة والرؤساء إذا لزم الأمر. وفيما يلي التفاصيل:

الرقابة لا تتغير

? بداية، حدثينا عن طبيعة عملك وما الدور الذي تقومين به في قسم رقابة الجودة؟

? طبيعة عملي هي ضمان جودة المنتجات التي تخضع لأعلى معايير الجودة طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة خليجياً ودولياً ويتم ذلك من خلال التدقيق على التقارير والفحوصات المخبرية بدءاً من استلام المواد الأولية وانتهاء بالمنتج النهائي هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضمان سلامة المصنع والعاملين الخاضعين لاشتراطات الصحة والسلامة وفقا لشهادات الأيزو المعتمدة عالمياً.

? هل يختلف مفهوم رقابة الجودة في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص من حيث الجهد المبذول أو طبيعة المنتجات أو بخلاف ذلك من العناصر؟!

? لا يختلف بالطبع، فالجودة لا تتغير في القطاعين على حسب المعطيات، ولكن تعتمد على مدى كفاءة وخبرة مسؤول الجودة في تطبيق القواعد والمفاهيم في موقع العمل وليس بالأوراق فقط، فالمعايير المطلوبة في قسم الجودة بالشركات الحكومية تطبق نفس الآليات الموجودة في القطاع الخاص وهو الأمر الذي تحرص عليه إدارات الشركات على تطبيقه حرصاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع باعتبارها أولوية مطلقة.

? هل تختلف طبيعة التجربة والخبرة في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص؟

? نعم قليلا، لأن التحديات في القطاع الخاص أكثر ولكن الموظف المبدع سيختار الابداع في أي قطاع يوضع فيه، ويشق لنفسه طريقا ناجحا مهما كانت التحديات كبيرة، ليترك من ورائه بصمة راسخة تكون قدوة في المجتمع والوطن.

? كيف تتغلبين على التحديات التي تواجهك في العمل؟!

? أواجهها بتنظيم وتقسيم الأولويات عن طريق التخطيط ووضع الأهداف، والتفكير بمصلحة العمل قبل اتخاذ أي قرار، ثم بطلب المساعدة من ذوي الخبرة والرؤساء إذا لزم الأمر.

قرارات مصيرية

? هل يتم تطبيق المعايير المطلوبة في القطاع الصناعي دولياً؟!

? يعتبر قسم الجودة من أهم أقسام القطاع الصناعي، لأنه يتخذ قرارات مصيرية للقطاع خصوصا في جميع ما يتعلق بالمنتجات التي ستصل للمستهلكين، والمطلوب أن تكون ضمن أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية. نعم يتم تطبيق المعايير المطلوبة دوليا.

بيئة شاقة

? هل تعتقدين ان هناك عزوفا من النساء عن العمل في القطاع الصناعي؟

? نعم هناك من النساء من يعزف عن العمل بداخل القطاع الصناعي ولكن نسبتهن قليلة، لصعوبة اثبات الوجود فيه حيث الطابع العام للقطاع الصناعي بشكل عام والغذائي بشكل خاص أنه بيئة عمل «رجالية» أكثر من نسائية وذلك لمتطلبات الوظيفة بحد ذاتها.

? ما أبرز تلك التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الصناعي؟

? من بين تلك التحديات على سبيل المثال : تحمل ضوضاء المصنع وكثرة الحركة واحتمال الإصابة وطول مدة ساعات العمل وبالتالي فإن بيئة العمل شاقّة بلا شك، ويجب حل المشاكل بوقت قياسي وتداركها قبل أن تؤثر سلبا على المنتجات المتجهة لنقاط البيع والأسواق، فكل ذلك يؤثر في الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي

? لكنك تؤمنين بقدرة المرأة على الدخول في المجال رغم صعوبته؟

? في اعتقادي أن المرأة التي تبحث عن التطوير والإنجاز ستتحمل أي بيئة شاقة في سبيل النجاح واثبات كفاءتها وتفوقها في المجال الذي تعمل فيه، كما أنها ستكون قادرة على تطوير نفسها من خلال اكتساب المهارات باستمرار والتعرف على أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات في أي مجال تعمل فيه المرأة، ومن بين تلك المجالات القطاع الصناعي الغذائي الذي يشهد الكثير من التطورات.

دعم وتشجيع

? كيف تقيمين وضع القطاع الصناعي في الكويت؟!

? وضع القطاع الصناعي في الكويت ثابت وناجح، ولكنه يحتاج إلى تطوير ليواكب ما يحدث فيه على المستوى العالمي.

? ما الذي تحتاجه المرأة في مجال العمل؟!

? تحتاج إلى الدعم والتشجيع من البيئة المحيطة كي تستمر في الإنتاجية وتعزيز دورها في المجال الذي تعمل فيه وتتمكن في الوقت من نفسه من إثبات وجودها، لافتة إلى أن الدعم والتشجيع مطلوبان بالتأكيد لتحسين قدرات المرأة في أي مجال وتحسين كفاءتها ودورها.

? هل تعتقدين أن المرأة الكويتية قادرة على القيادة ؟

? لا شك في ذلك، فالمرأة الكويتية قادرة على تولي القيادة في أي مكان بالصبر والاجتهاد والقدرة على التعلم، وهناك الكثير من النماذج لنساء كويتيات أثبتن القدرة على الوجود سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص وبشكل يعزز كثيراً من دورها ونجاح.

