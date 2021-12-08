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كشف تقرير حديث أن 81 % من رائدات الأعمال في الشرق الأوسط لديهن حضور رقمي لأعمالهن، مقارنة بنظرائهن من الرجال، وتمثل نسبتهن 68 %، على الرغم من أن نسبة الحاصلات منهن على تمويل لتنمية أعمالهن يعادل بين 2 % إلى 10 % من نسبة التمويل التجاري من البنوك.

وتشير دراسة جديدة من شركة ماستركارد، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء تؤمن بوجود مزايا ضخمة يعود بها الاقتصاد غير النقدي على شركاتهن وأعمالهن، مضيفا أن المؤشرات تعطي تصورًا للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لرائدات أعمال في حال استطعن تعزيز وصولهن إلى الأدوات المالية والرقمية التي توفر لهن المزيد من التكافؤ ضمن منظومة الأعمال.

الاقتصاد الرقمي

تشير الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات التحول الرقمي في الشركات المملوكة للنساء يشير لتعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة على نطاق أوسع ونمو الاقتصاد الرقمي، حيث تتصدر النساء بمنطقة الشرق الأوسط مشهد استغلال قوة الاقتصاد الرقمي لتحقيق النجاح والنمو، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء تؤمن بوجود مزايا ضخمة يعود بها الاقتصاد غير النقدي على شركاتهن وأعمالهن، ووفقًا لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا حول الأعمال الرقمية لرائدات الأعمال فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتصدر المشهد بنسبة 71 %، يليها الموقع الإلكتروني للشركة 57 %، ويتجاوز عدد رائدات الأعمال اللاتي لديهن موقع على شبكة الإنترنت 71 % عدد أولئك اللواتي يقتصر وجودهن على وسائل التواصل الاجتماعي 55 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

انتشار الاقتصاد الرقمي

ذكرت الدراسة أن مستويات الثقة بالمعاملات الرقمية مرتفعة بالفعل، إذ لا تواجه 30 % من رائدات الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا أي تحديات أو مشاكل في قبول المدفوعات الرقمية مقابل المدفوعات النقدية، خاصة المدفوعات عبر الهاتف المحمول الذي يمثل نسبة 62 %، والمدفوعات عبر الإنترنت 57 %، ومدفوعات البطاقات 45 %، وترتبط مستويات الثقة المتزايدة في الفضاء الرقمي كضرورة للأعمال التجارية بفهم أعمق واعتراف أوسع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمزايا التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي المتنامي.

وأشارت الدراسة إلى أن رائدات الأعمال أكدن زيادة كفاءة المعاملات عبر قنوات متعددة بنسبة 60 %، والسهولة والراحة التي يوفرها عدم التعامل مع الأموال النقدية أيضا بنسبة 60 %، كما عبّرنَ عن تقديرهن للاقتصاد الرقمي لما يوفره من طريقة أكثر ملاءمة للدفع للموردين والموظفين 59 %، والوصول الأسرع للإيرادات 55 %، وانخفاض مستويات الاحتيال 53 %، والوصول إلى فرص جديدة لتنمية الأعمال 50 %.

الحضور الرقمي لرواد الأعمال

? الإناث81 %.

? الذكور68 %.

? نسبة حصول رائدات الأعمال على تمويل من البنوك 2 % - 10 %.

التواجد الرقمي لرائدات الأعمال

? وسائل التواصل 71 %.

? الموقع الإلكتروني للشركة57 %.

? موقع خاص على شبكة الإنترنت71 %.

? يتواجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط55 %.

مزايا الاقتصاد غير النقدي بالنسبة لرائدات الأعمال

? لا تواجه تحديات أو مشاكل في قبول المدفوعات= 30%.

? استخدام خاصية المدفوعات عبر الهاتف المحمول= 62%.

? استخدام المدفوعات عبر الإنترنت= 57%.

? مدفوعات البطاقات= 45%.

? زيادة كفاءة المعاملات عبر قنوات متعددة =60%.

السهولة والراحة =60%.

? توفير طرق ملائمة للدفع للموظفين والموردين= 59%.

? الوصول الأسرع للإيرادات= 55%.

? انخفاض مستويات الاحتيال= 53%.

? الوصول إلى فرص جديدة لتنمية الأعمال= 50%.

