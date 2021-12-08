النهار Plus

تستمر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) في إضاءة مبناها باللون البرتقالي تضامنا مع الحملة الدولية لمنظمة الأمم المتحدة (لون العالم برتقاليا... فلننهِ العنف ضد المرأة الآن) التي تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بضرورة مكافحة العنف ضد المرأة، وتبيان دورها الحيوي في شتى المجالات. وتستهدف هذه الحملة تمكين المرأة من تحقيق النجاح في مجالات عدة، والحد من العنف ضدها، فيما يعبر اللون البرتقالي المخصص للحملة عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف. وتحرص المؤسسة على المشاركة في مثل هذه الجهود الوطنية انطلاقا من أهدافها التي نص عليها سند إنشائها عام 1976، ومنها دعم روح التكافل بين الأجيال في الكويت، ودعم أي نشاط مجتمعي يسهم في تحقيق التطور الحضاري المنشود، إضافة إلى حرصها على المساهمة في الحملات التوعوية المجتمعية التي تدعم ركائز خطة التنمية في البلاد. وستضيء المؤسسة مبناها باللون البرتقالي طوال 16 يوما وهي الفترة الممتدة بين الخامس والعشرين من نوفمبر والعاشر من ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتحرص المؤسسة أيضا على دعم الدراسات والأبحاث التي من شأنها أن تخدم واقع المرأة في دولة الكويت في هذا المجال، وسبق وأن قدمت المؤسسة منحة بحثية للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لدراسة العنف ضد المرأة، وأسفر البحث عن إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء «مراكز إيواء واستماع للنساء المعنفات وصياغة قانون».