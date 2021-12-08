النهار Plus

«جمانة حسين» فتاة كويتية جسدت معنى الابداع وجمعت بين الحس الثقافي والادبي وبين العمل التطوعي في مجال البيئة والكائنات البحرية، صدر لها كتابان باسم «فلسفة انثى» و«اليتا» وهي عضو في جمعية بيئية ذات نفع عام وفريق تطوعي بيئي وشاركت في فعاليات بيئية منها تنظيف الشواطئ ولها مشاركات عدة في المؤتمرات والمسابقات البيئية وتعمل على مشروع خاص بقياس مدى تلوث مياه البحر وتأثيره على العوالق النباتية والحيوانية بالتعاون مع مركز الابحاث العلمية وجامعة الكويت.

اكدت انه لا توجد عوامل معينة ومحددة لتطوير ادوات الكاتب فهي تختلف منه عن غيره في مجال تطوير هذا الجانب او حتى العزوف عنه مشيرة الى ان اهمها الالهام المكتسب والمشاعر الكامنة داخل المؤلف، وانها ايضا تعتمد على المثابرة في التطوير من خلال النظر في المجالات المشابهة وتطبيق هذا الشيء على ارض الواقع كمحفز ومطور فهو يعتبر من اقوى الادوات واكثرها تأثيرا.

وتحدثت جمانة عن روايتها الاولى فلسفة انثى والتي تتكلم عن فتاة تكتب مذكراتها في وصف ما تمر به من ضغوط اجتماعية وماهي الاحداث التي عاشتها وانتهت بها لتصل الى مرحله عالية من الوعي وادراك ما لها وعليها، وتطرقت للحديث عن روايتها الثانية «اليتا» والتي اشارت المعنى الاسمى للقضاء والقدر في حياتنا، وكيف لنا من ان نعيش لنخطئ ونعيش باقي سنوات حياتنا في محاولات لإصلاح هذا الخطأ، بالاضافة الى العديد من المحاور التي تحدثت حولها مع «النهار» من خلال اللقاء التالي:

? ما العوامل التي ساعدت جمانة حسين واسهمت على تطوير أدواتها؟

? ادوات تعزيز جانب الكتابة والتأليف كثيرة، فالالهام المكتسب لتعزيز هذا الجانب وتحفيز هذه الموهبة تختلف من شخص الى الاخر، في بعض الاحيان، للمواقف اداة محفزة لفكرة معينة ومن خلال تلك الفكرة نستوحي الالهام واحيانا كثيرة رواية كاملة. للمشاعر الكامنة وللظروف المحيطة دور اساس كأداة فعالة ايضا،منها يستطيع الكاتب شرح قضيه معينة او حتى التطرق في وصف المشاعر المرتبطة بهذا الحدث، ومن هنا استطيع القول بأنه لا توجد عوامل معينة ومحددة لتطوير ادوات الكاتب فهي تختلف منه عن غيره في مجال تطوير هذا الجانب او حتى العزوف عنه. وان كنت اريد عن اتكلم عن المعنى العام لتحفيز اي موهبة او الاداة المساهمة في ذلك، ففكرة المثابرة في التطوير من خلال النظر في المجالات المشابهة وتطبيق هذا الشيء على ارض الواقع كمحفز ومطور سوف يعتبر من اقوى الادوات واكثرها تأثيرا.

فلسفة أنثى

? كيف تجدين إصدار «أليتا» و«فلسفة أنثى» وهل وصلت للقناعة التي تريدينها منهما أم لا؟

? للإصدارين وقع مختلف من ناحية التأليف والمجال، فرواية فلسفة انثى والتي هي اول اصدار لي، تتكلم عن فتاة تكتب مذكراتها في وصف

ما تمر به من ضغوط اجتماعية وماهي الاحداث التي عاشتها وانتهت بها لتصل الى مرحله عالية من الوعي وادراك ما لها وعليها، وفي الحقيقة تطرقي لهذا النوع من الروايات في بداياتي كان يعتبر مجازفه كبيرة بالنسبة لي وله صله كبيرة في المحاولة لالقاع الضوء على شريحة معينة من المجتمع من الممكن ان تكون غير واضحة بما يكفي، رواية فلسفة انثى لها طابع اجتماعي بحت واستطيع القول انها اججت مشاعر كثير من القراء وهذا هو الشيء الذي اوصلني لقناعة كبيرة بأني بالفعل نجحت في ايصال الفكرة والمشاعر المكنونة من خلال الرواية.

اما بالنسبة لرواية أليتا والتي هي الجزء الاول، فمجالها يختلف اختلاف تام وبعيد كل البعد عن اي معنى من معاني القضايا الاجتماعية التي نعيشها، ففيها تطرقت للمعنى الاسمى للقضاء والقدر في حياتنا، وكيف لنا من ان نعيش لنخطئ ونعيش باقي سنوات حياتنا في محاولات لإصلاح هذا الخطأ، وكيف من الممكن والطبيعي ان نخطئ وانه من الطبيعي والعادي ان نترك الخطأ ليصلحه الزمن، كما ان ليس من الضروري اصلاح جميع الاخطاء في حياتنا فإصلاح بعضها يزيدها سوء، رواية أليتا كانت تتكلم بلسان القدر وبطريقة ساخرة تجذب القارئ جعلتني اشعر بأني استطعت ان اخرج عن السلك النبطي للروايات الدارجة والتقليدية البحته وبصورة فلسفية سهلة ومفهومة وهذا ما اوصلي للقناعة المرادة.

لرواية أليتا جزء ثان تم التأخير في صدوره بسبب ظروف الجائحة وسوف يتم صدور الاصدار في السنة القادمة بإذن الله من خلال دار نوت بوك.

التأليف والكتابة

? حدثينا عن بدايتك في مجال التأليف والكتابة؟

? بداياتي كانت في الكتابة الحرة منذ الطفولة اي من عمر التسع سنوات تقريبا، حيث اني بدأت بدخول هذا العالم من خلال كتابة الخواطر القصيرة والتي تطورت مع الوقت الى اشعار نبطية بسيطة.

من هنا تدرج معي الامر حتى المرحلة الجامعية والتي فيها بدأت في دخول عالم الروايات والتأليف في هذا المجال.، وتأليف اول رواية لي خلال تلك الفترة وصدروها بعد عامين من وقت التأليف وتلتها «اليتا» في السنة التي تليها.

التواصل الاجتماعي

? كشفت السوشيال ميديا المستور وأصبحت المواجهة حتمية بين الكاتب والمتذوق والقارئ والناقد عبر فضاء مفتوح، كيف تلمست هذه المعادلة التقنية وترسباتها في نجومية ودعم الكاتبة؟

? في ظل الانفتاح الذي نعيشه والعلاقة المباشرة والملموسة التي اصبحت ما بين القارئ والكاتب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة النقد والتعبير عن مدى الاعجاب بماهية الكتاب مهما كان مجاله من خلال كومنت بسيط على الصفحة الرسمية للكاتب او حتى برسالة نصيه سريعة، اصبح النقد اسهل ومن جهة اخرى معرفة مناطق الضعف والعمل على تحسينها اسرع واسهل، ومن خلال هذا المنطلق اصبح هناك نوع من انواع روح المنافسة القوية والشريفة والتشجيع المستمر في اي مجال من مجال الفنون بشكل عام ومن خلال مجتمع الكتاب من جهة خاصة، ومن خلال ما تم ذكره التمس الكثير من الكتاب والقراء مدى التطور الملحوظ سواء من ناحية تطور اسلوب الكتابة او حتى اخراج النصوص واختيار المواضيع ذات الاكثر أهمية للمتلقي.

? هل طرق باب الأدب أصبح هدفا جماعيا للنساء؟

? من وجه نظري لا توجد أي علاقة ما بين الادب والتأليف والقيود المجتمعية على المرأة، ولا توجد أي سلاسل او عقد تتحرر منها المرأة حتى تستطيع دخول عالم الادب وكتابة الروايات، ففي وسط الانفتاح الذي يعيشه المجتمع ودخول المرأة ومشاركتها في الكثير من المحافل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أيضا، سقطت جميع الفروقات العملية وأصبحت هي جزء لا يتجزأ من أي محفل ثقافي او انتاج كتابي ومسرحي وهذا ولاشك دليل واضح على وجود نماذج كثيرة من الكاتبات الناجحات في مجالهن والأسامي اللامعة في هذا الشأن.

لذا فلا اعتقد ان طرق الباب الادب لوحده سبيل لفك القيود، فالمرأة في عصرنا الحالي قادرة على دخول أي وسط تريده والابداع فيه أيضا.

الرجل والمرأة

? المرأة تكتب وتبدع وتتألق لكن حقها مهضوم امام إبداع الرجل.. ما رأيك؟

? لا صحة لهذا الرأي، فالاثنين لهما ذات الابداع ولهما ذات الحق في صيت النجاح والاضواء، ففي مجال الكتابة وكما ذكرت سابقا يتفوق الاثنان من الكتاب من الرجال والنساء، الابداع غير مهضوم الحق امام المرأة والاثنين لهم نفس التذوق والابداع في أي مجال يشاركون فيه.

النشاط البيئي

? سمعنا عن دخولك في المجال التطوعي البيئي حدثينا عن مشاركاتك؟

? نعم، كنت عضواً في جمعية بيئية ذات نفع عام وفريق تطوعي بيئي وشاركت في فعاليات بيئية منها تنظيف الشواطئ، ومؤتمرات على مستوى الخليج في مجال حماية النخيل من الحشرات الناخرة له، كما اني شاركت في مسابقة Fishackathon والتي كانت بمشاركة اقطاب متميزة من دول الخليج والذين هم لهم اهتمام كبير في البيئة وفي الحفاظ عليها وتم فوزنا بالمركز الاول من خلال عمل اختراع مهتم بالحفاظ على البيئة البحرية، وهو جهاز scan لمياه البحر لفحص وكشف طبقات الزيت والنفط المترسبة من المصانع الساحلية والذي له دور كبير وذات ابعاد طويلة المدى في خلق ضرر جسيم في البيئة البحرية.

كما شاركت في المجال الاعلامي البيئي من حيث كوني مذيعة اعلامية بيئية في هذا المجال وشاركت في محافل بيئية كثير واعداد مقابلات مع كل من اهتم في هذا المجال من خلال الناشئة وإلى مسؤولين كثر في هذا المجال.

? تعكفين حاليا على بحث علمي مع مركز الابحاث بخصوص تلوث المياه والاحياء البحرية، حدثينا عن ذلك؟

? نعم، لدي مشروع خاص بقياس مدى التلوث على مياه البحار ومدى تأثيره على العوالق النباتية والحيوانية، وفيه تم تجميع عينات من بحر الخويسات بشكل معين لقياس كمية العناصر المعدنية الموجودة فيه ومن بعدها تم التطرق من خلال اجهزة معينة موجودة في مختبرات مركزالكويت للأبحاث العلمية (KISR) الى نسبة هذه المعادن وقياس مدى تأثير تواجدها بنسب عالية على هذه العوالق وكيف من الممكن ان تكون هذه النسب العالية ذات صلة مباشرة لما يحدث من ظواهر مفاجأه لمياه البحر وهي ظاهرة المد الأحمر.

اعمل حاليا على هذا المشروع بالمشاركة مع جامعة الكويت والمشرف عليه هو البروفيسور محمد الصرعاوي وايضا بالمشاركة مع مركز الكويت للابحاث العلمية بإشراف الدكتور تركي السعيد.

كما تم التعاون مع خفر السواحل الكويتية في فترة تجميع العينات من مياه البحر وكانت تجربة ممتعة وذات فائدة علمية كبيرة.

المساواة

? هناك بعض الأصوات النسائية مازالت تطالب بالمزيد من التحرر، ماذا تريد المرأة بالضبط لتصل لقناعة الاكتفاء وعدم المطالبة من جديد..؟

? في وسط زخم مطالبات الحرية التي نعيشها والديموقراطية التي نتمتع بها ونمارسها على هذه الارض الكريمة، ومن وجهة نظري، ان المرأة وصلت الى مبتغاها من خلال المساواة الحاصلة ما بينها وما بين الرجل، فهي اليوم عسكرية وشرطية بل وتقلدت مناصب عليا في البلاد، المرأه اليوم قاضية وعضوة في مجلس الامة تناقش وتسن القوانين وتوافق عليها وتمنعها أيض، الحريات مكفولة في الكويت وهي مكفولة للرجل والمرأه فيها.

? كيف تنظرين لظاهرة الحملات التي تتبناها الأصوات النسائية، هل تعتبر ناجحة ومؤثرة، أم أنها أثبات وجود في المنصات الأعلامية...؟

? تعتبر الحملات إداة ووسيلة لأيصال صوت الشعب او رأيه تجاه اي قضية كانت، وهي الوسيلة الأكثر شيوعا

والمعرف عليها عالميا لأيصال رأي الشعوب الى الجهات المختصة تجاه قضية معينه وابداء الرأي فيها سواء ان كان عن طريق التشجيع للعمل او حتى الرفض وهي تمارس من العنصرين الفعالين في هذا المجتمع وهما المراة والرجل، وكون المرأة هي دعامة اساسية كأهمية الرجل فمشاركتها في الحملات النسائية ناجحة ومؤثرة ولها ابعاد ايجابية شهدناها على ارض الديموقراطية والحريات.

? كيف تجدين فضاءات وسائل التواصل وعقليات المغردين من الجنسين، هل يوحي بأننا مجتمعات متطورة ام أن الفضاء الأزرق كشف العقول المريضة والمثقفة والمتزنة؟

? تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، منها تحصل الفائدة ومنها الضرر في الوقت ذاته، وان كنت اريد التكلم عن العقليات المتواجدة في هذه المساحة الكبيرة، فهي متنوعة الثقافات والمستويات التعليمية وكلا منه

يتابع ما يناسبه ويناسب سلوكه وطريقة تفكيره واهتماماته، ولا استطيع ان اجزم في ان كانت بيئة صحية ام ان كانت يعتريها بعض السوء، فهي تعتمد على ما يتابعه المتصفح ويريده بكبسة زر واحدة.

