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مثلت مسرحية «البروة» فرقة تياترو بلس ضمن مسابقة مهرجان الكويت المسرحي الحادي والعشرين وهي من اخراج شملان النصار وتأليف فلول الفيلكاوي وتناولت قصة استخدام النوخذة لسلطته على البحارة بمن فيهم المجدمي ومساومته على بروة البيت أو قبوله تزويجه إحدى بناته مقابل سداد دينه قصة كلاسيكية لم تأت بأي جديد سواء سر اكتشاف قرابة مبارك لوالده النوخذة والذي لم يكن يعلم بوجوده وكأن لسان حال المؤلفة يقول «الظلم ظلمات يوم القيامة» و«كما تدين تدان» في واقع الحياة، وقد دفع النوخذة ثمن استغلال ضعف حاجة المجدمي الذي اصبح عاجزا عن القيام بمهنته بعدما تعرض لحادثة خلال رحلة الغوص.

يذكر ان «البروة» من تأليف فلول الفيلكاوي واخراج شملان النصار وبطولة مجموعة من الممثلين منهم مشعل العينان ،غدير حسن، آمنة العبدالله، بشاير، فراس السالم،احمد الصفار،مشاري المويل،جابر فهاد، سينوغرافيا الدكتور فهد المذن، موسيقى مؤثرات صوتية محمد النصار،تنفيذ الموسيقى رشا النصرالله، مخرجان مساعدان حسن الجميعي ورشا النصرالله ومخرج منفذ عبدالله الهويدي.

وبعد عرض مسرحية» البروة» عقدت ندوة تطبيقية في صالة الندوات بمسرح الدسمة، أدارها الإعلامي فادي عبدالله، بحضور المعقبة الناقدة والإعلامية ليلى أحمد، ومؤلفة العمل فلول الفيلكاوي ومخرج المسرحية شملان هاني النصار.

ومن جانبها شكرت الناقدة والإعلامية ليلى أحمد إدارة المهرجان والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وقالت: « شكرا لإدارة المهرجان والمجلس الوطني الذي شرفني بالدعوة بتقديم رؤيتي النقدية»، ومن ثم قالت «عرض «البروة» كما أشار النص، وهو النص التراثي الثالث لمؤلفته فلول الفيلكاوي، وفي الحكم النقدي لن نتناول بالطبع ما مضى وهو جزء ثالث من ثلاثية، بل سننظر لهذا العرض كحالة متفردة لحالها عن ببساطة شديدة قصة كلاسيكية تكررت كثيرا، بدءا من الحدث فـ « المجدمي» رجل يتعرض للظلم والاستغلال من النوخذه أيام الغوص، وتتصدى ابنته لظلمه، حيث أيضا كانت العدالة في ذاك الزمان قبل سن القوانين في البلاد، كانت بحسب مزاج وضمير الأقوى مالا ونفوذا وهو النوخذه، وما أكثر النواخذه بحياتنا المعاصرة». فنتازي وتابعت « اعتمد المخرج على موسيقات أحيت العرض من كآبته، وأغان بحرية مسجلة، وأغاني لايف قامت بغنائها الممثلة آمنة العبدالله».

وتطرقت إلى شكل العرض وقالت «شكل العرض الذي شاهدناه الليلة فنتازيا بديكورات رمزية، وقضبان تبدو كغرف سجون صغيرة، يتماهى الممثلون بحسب المشهد الدرامي والحالة، وموسيقى غربية، كيف هو عرض تراثي بدون أي موتيفات ومنها الأزياء والاكسسوارات ،إذن فهو عرض تراثي فنتازي رمزي.. واعتقد برأيي ان تداخل المناهج والمدارس الفنية وأساليبها له فلسفة، فلا يأتي الأمر عشوائيا فيكون هناك خيط رفيع من التناغم والانسجام بين واقعية القصة وشكلها الفنتازي، قد يكون التناغم مهما جدا في الرؤية ، وفي المضمون شكلا وموضوعا».

ظلم

وأضافت «فما الذي يربط بين قصة تراثية واقعية إنسانية تعنى بمجتمع صغير إلى آفاق العالم وتتحول إلى شكل يحمل عدة مناهج، نعم النص أراد إسقاط ظلم النوخدة على حاضرنا بتعدد أشكاله».

وأعطت ليلى أحمد عدة تساؤلات وقالت « أين التراث .. ما هي إشاراته، هل صفات الشخصيات الرئيسية النوخذة والمجدمي، هل تكفي بدون أن تكون هناك عوامل مساعدة تبين أن هذا تراث، فالأزياءعلى سبيل المثال عصرية.. حسنا ماذا عن اللهجة المحكية التراثية فليست هناك لهجة تراثية في الغالب»، ومن ثم أعطت الناقدة ليلى أحمد نماذج من المسرحية تتبين اللهجة المحكية وقالت «إذن اللهجة التراثية لا تتسق مع الموروث في لهجتنا المحلية لذلك الزمن».

نقطة مهمة

وتطرقت ليلى إلى نقطة مهمة وهي انتصار العرض لعدالة المرأه قماشة وتصديها للظلم وقالت «لكن على صعيد آخر نعرف أن العدالة لا تتجزأ.. أليس من العدالة أن ترفض الظلم الواقع على غير أبيها وهي تقوم باستغلال مبارك وتتزوجه لتخلي سبيل ابيها، فالمرأه التي ترفض الظلم لوالدها تستغل مبارك وتظلمه، لم نعرف موقفه منها وهو العاشق لأختها» ومن ثم ذكرت في إخراج العرض للنصار استغلالاً كاملاً عمق جوانب المسرح، لافته إلى أن ذلك يعد شيئاً جميلاً حيث بث الحيوية في الحركة، كما لعبت الإضاءة والموسيقات والغناء تأثيرا، أما من ناحية الممثلين فقالت «كانوا بحاجة إلى تدريب أكثر».

