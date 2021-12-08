النهار Plus

قامت الفنانة الشابة ميرهان حسين بتقليد مشهد رقص الفنانة نبيلة عبيد في فيلمها الشهير «الراقصة والسياسي» من خلال برنامجها «ميما شو» الذي تبثه عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب. عند مشاهدة الفيديو للوهلة الأولى تعتقد بأنك ترى نبيلة عبيد بالفعل فميرهان لم تكتف بتقليدها في مكياجها وحركاتها فقط، بل تعاونت مع مصمم الأزياء أحمد عبد الله لتصميم نفس بدلة الرقص التي ارتدتها عبيد في الفيلم الشهير، ولجأت لمصفف الشعر هيثم دهب لتحضير باروكة تشبه تلك التي ارتدتها النجمة الكبيرة في المشهد. من جهتها أعادت نبيلة عبيد?، نشر الفيديو عبر صفحتها على الإنستغرام وعلقت عليه قائلة إنها عند مشاهدتها إياه دهشت، وقالت إنها هي نفسها التي تظهر فيه، لكنها لا تذكر أن هذا المشهد كان في فيلم، أو أنها صورته. وأضافت: «وبعدين لما عرفت صاحبة الفيديو فعلاً قلت يا جمالك وجمال شطارتك.. الممثلة الموهوبة الجميلة ميرهان حسين.. بس اللي مجنني إنتي جبتي بدلة الرقص دي منين يا عفريتة؟”. وختمت نبيلة تعليقها بأنها سعيدة لأن ميرهان تجيد تقليدها.

