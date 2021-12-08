النهار Plus

في سنوات قليلة استطاعت المطربة الإماراتية، بلقيس فتحي، أن تحجز لها مكانا متميزا في الوسط الغنائي، لاسيما وأنها حرصت منذ أولى خطواتها في عالم الفن على تقديم نوع خاص من الموسيقا والأعمال الفنية، وهو ما جعلها مميزة عن بقية المطربين. «بلقيس» التي استطاعت أغنيتها «دبلوماسي» تحقيق نجاح كبير بين الجمهور المصري، كانت على موعد مع أزمة «طارئة» بسبب «تصريح الغناء في مصر»، حيث خرجت نقابة المهن الموسيقية لتعلن وقفها عن الغناء في مصر، غير أنها استطاعت إنهاء الأزمة في وقت قياسي، وتداركت الأمر واحتوت الأزمة جيدا.

وفي الحوار التالي تحدثت «بلقيس» عن أهم المحطات في مشوارها الفني، كما كشفت تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة والطموحات التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة.. فإلى نص الحوار:

? بداية.. حدثينا عن تجربتك الأولى للغناء باللهجة المصرية؟

? البداية كانت بلقاء جمعني والملحن عزيز الشافعي في القاهرة، وعندما ذهبت إلى الاستديو، واستمعت لكلمات أغنية «دبلوماسي» شعرت أنها تشبهني كثيرا، وتمسكت بها، هذا إلى جانب أنني أود دائما الغناء بلهجات مختلفة، وكنت أشتاق للغناء باللهجة المصرية، لأني أعلم أن النجاح في مصر يعني النجاح في الوطن العربي كله.

? وكيف كانت ردود الأفعال بعد تقديمك أغنية «دبلوماسي»؟

? سعادتي كبيرة بردود الأفعال التي تلقيتها بعد طرح الأغنية، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب، وأستعد لمشاريع غنائية عدة جديدة سيتم الكشف عنها الفترة المقبلة، وحاليا تشغلني مسيرتي الغنائية أكثر من أي وقت مضى، وأطمح إلى الانتشار والعالمية بشكل أوسع، وهذا سبب غنائي بأكثر من لهجة وخروجي من عباءة الغناء الخليجي.

? ماذا عن تفاصيل أزمتك الأخيرة مع نقابة الموسيقيين المصرية؟

? أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارا في وقت سابق بمنعي من الغناء في مصر، بسبب إقامتي إحدى الحفلات دون الحصول على ترخيص، وفي الحقيقة الأمر كان مجرد سوء تفاهم، ومن جانبي عملت على تسوية الخلاف فور علمي بضرورة الحصول عليها قبل الغناء، والأزمة انتهت في وقت قياسي، ولا أخفي على أحد اشتياقي لحفلتي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، التي أعتبرها بيتي الأول، اعرف نوعية جمهوري المختلف عن الأماكن الأخرى، جمهور الأوبرا دائما ما ينسجم مع الكلاسيكيات.

? هل توقعتِ هذا النجاح الكبير الذي حققته أغنية «ممكن تدخلي جلبي»؟

? رغم أن أغنية «ممكن تدخلي جلبي» باللهجة العراقية بالتعاون مع سيف نبيل، إلا أنها دخلت البيوت المصرية والإماراتية وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه، الأمر الذي أكد أن أصحاب الذوق الراقي في حالة تعطش لفن قوي يعود بهم إلى أيام زمن الفن الأصيل القادر على اجتياز كل الحواجز.

? برأيك.. ما أسباب نجاح الأغنية الخليجية في الوطن العربي؟

? الأغنية الخلجية في الوقت الحالي اختلفت تماما، وأصبحت ذات حضور لافت على جميع مواقع «سوشيال ميديا» وفي مختلف البلاد وقادرة على الحضور بشكل كبير في الوطن العربي، وسبب نجاح الأغنية قربها من الجمهور من حيث التأليف والتوزيع، وأعشق الأغاني الخليجية خاصة من المطربين عبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية.

? ماذا عن وجودك على مسرح الأوبرا والذي يعد من أهم وأكبر المسارح في الوطن العربي؟

? إحساس جميل جدا أنى أغني أمام عدد كبير من المصريين في مكان بحبه جدا، وهو دار الأوبرا المصرية منبع الفنون.

? من المطرب المصري الذي تحلمين بالغناء معه؟

? هناك الكثير من المطربين المصريين أتشرف بالغناء معهم، لكن أبرزهم المطرب تامر حسني لأن أسلوبه يشبهني، والمطربة شيرين عبدالوهاب صاحبة عمري، وأتمنى تقديم عدد كبير من الأعمال المصرية الفترة المقبلة.

? ما الأسباب التي دفعتكِ لتقديم أغنيات لمناصرة المرأة؟

? أريد أن أشير أولا إلى أني لم أحاول الهجوم على الرجال في الأغاني التي قدمتها مؤخرا، لكن هدفي مناصرة المرأة وإخبارها بحقوقها، حتى لا تسمح للرجل أن يسيء لها أو يخطئ بحقها.

? حدثينا عن أعمالك الفنية المصرية؟

? أنا من الشخصيات التي ترى مصر بلدها الثاني، أما بالنسبة لأغنيتي الجديدة «دبلوماسي» فهي تعتبر شيئاً قليل جدا أقدم لمصر وللمصريين، وفي الفترة المقبلة هناك عدد كبير من الأعمال المصرية بدأت التحضير لها منذ فترة قريبة.

? ما موقفك من أغنيات «المهرجانات» التي ظهرت خلال السنوات الماضية؟

? في الحقيقة لا أستطيع تقييم لون محدد من الغناء، فكل شخص يمتلك من الحرية ما يكفي، لكنني دائما مع الفن الهادف والمميز الذي يترك رسائل هادفة للجمهور حتى نؤثر في المجتمع بشكل إيجابي وننهض به للأمام عن طريق الفن بمختلف أنواعه.

