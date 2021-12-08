النهار Plus

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن مفاجأة تتعلق ببدايتها في عالم الفن، مؤكدة أن أول عمل ظهرت فيه كان قبل 28 عاما، وتحديدا في فيلم «المنسي» للنجم عادل إمام، عام 1993، ككومبارس صامت.

المشهد الذي ظهرت فيه رانيا يوسف بدأ بذهاب عادل إمام «يوسف المنسي» إلى فيلا «أسعد ياقوت» كرم مطاوع، ويقوم المنسي بوضع بنزين على رجل الأعمال ويهدد بحرقه، فيتجمع كل الموجودين، ومن ضمنهم فتاة ترتدي فستانا أسود تظهر في لقطة واحدة سريعة خلف كرم مطاوع.. هذه الفتاة هي رانيا يوسف التي بدأت كومبارس صامت ووصلت الآن إلى النجومية والبطولة.

بداية رانيا يوسف ككومبارس صامت تشبه بدايات مجموعة كبيرة من النجوم، ومنهم النجم محمد هنيدي الذي ظهر في فيلم «إسكندرية ليه» للمخرج يوسف شاهين عام 1979 كومبارس، ويعد هذا الفيلم من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية وكان عمره وقتها 14 عاما وفي بداياته الفنية، حيث كان دائما يسعى للوقوف أمام الكاميرا أيا كان الدور الذي يقدمه، وظهر أيضا كومبارس صامت في فيلم الهروب مع أحمد زكي، ثم ظهر في لقطة صغيرة بفيلم «المنسي».

نفس الأمر حدث مع النجم أحمد السقا، ورغم من أن والده كان مصمم عرائس أوبريت «الليلة الكبيرة»، وله أصدقاء في الوسط الفني إلا أنه بدأ كومبارس، وأدواره لا تتعدى مشهداً أو اثنين، والبداية كانت في مسرحية «النهاردة آخر جنان»، قبل أن ينطلق مع أبناء جيله ويشاركهم بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية». أما الفنان أحمد مكي فظهر كومبارس، في فيلم «ابن عز»، بطولة الراحل علاء ولي الدين، في مشهد صامت، ورقص ضمن مجموعة من أصدقاء البطل داخل فيلته، قبل أن يعرفه الناس في سيت كوم «تامر وشوقية»، بشخصية هيثم دبور. وبدأت روبي طريقها في عالم التمثيل في دور صغير لا يتعدى المشهدين في «فيلم ثقافي» قبل أن يمنحها المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، بطولة فيلم «سكوت ها نصور»، مع المطربة لطيفة، ونفس الأمر مع أمير كرارة الذي ظهر «كومبارس صامت» كأحد المساجين في زنزانة بصحبة كل من النجم عمرو دياب، والفنان الكبير أشرف عبد الباقي، ضمن أحداث فيلم «آيس كريم في جليم» عام 1992.

وأكد الفنان حسن الرداد أن البعض يعتقد أن نجوم الفن يصلون للنجاح بسرعة ودون مجهود، وهو أمر غير صحيح، وقال خلال وجوده في حلقة من برنامج «صالون أنوشكا» إنه بدأ مشواره الفني في فيلم «جاءنا البيان التالي» ككومبارس صامت، وبعدها قدم مجموعة من الأدوار الصغيرة قبل أن يصل للنجومية.

