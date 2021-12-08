النهار Plus

معروف عن الفنانة المصرية أروى جودة صراحتها وعفويتها في أي لقاء صحافي أو تلفزيوني تشارك فيه، وعكس كثير من النجمات اعترفت خلال حضورها حفل ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، بقيامها بعملية «شفط بطن» للتخلص من الدهون. رد أروى كان مفاجأة لمراسل إحدى القنوات الفضائية، ولكنها عادت وأكدت المعلومة مشيرة إلى أنها اضطرت للقيام بعملية شفط الدهون لتتمكن من ارتداء الملابس التي تعجبها ومنها الفستان الذي ظهرت به في الختام والمكشوف من عند منطقة البطن، موضحة أنها قامت بهذه العملية للتخلص من «الكرش» الذي تنمر عليها الجمهور بسببه مؤخرا. وقالت أروى إنها اضطرت للامتناع عن تناول كل شيء به سكر، والاكتفاء بالدجاج والخضار المشويين، لكنها تتناول أحيانا بعض الطعام دون أن يلاحظ أصدقاؤها، ولكنها فشلت في التخلص من الدهون فلجأت لعملية «شفط البطن». وكانت أروى تعرضت للتنمر من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، مرتدية فستانا بفتحة جانبية لأعلى الفخذ، وظهرت ساقها وبها «سليوليت»، دهون تحت الجلد، مما أثار سخرية رواد السوشيال ميديا، ولكنها ردت سريعا، وبجرأة شديدة قائلة: «أنا مش فارق معايا أن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية».