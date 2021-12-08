النهار Plus

تصدرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، تريند موقع «تويتر» في مصر، بعد أول ظهور لها منذ وفاة والديها، والذي جاء خلال تقديمها فقرة غنائية في النسخة الثالثة من احتفالية أصحاب الهمم «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وارتدت دنيا سمير غانم ملابس بيضاء وقدمت أغنية بعنوان «يا بلادي اسلمي» بلغة الإشارة وسط تفاعل من طلاب ذوي الهمم، وبعد الانتهاء من أداء الأغنية باللغة العربية الفصحى، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، قائلة: «بشكر الملايكة الحلوين اللي كانو معايا في الأغنية»، ليرد الرئيس السيسي عليها: «برحب بيكي يا دنيا واسمحيلي.. مش عاوز أقول أعزيكي.. ده قدر الله فينا كلنا، ولكن بشكرك على مشاركتك في كنزنا». واختتمت دنيا حضورها على المسرح أمام الرئيس السيسي قائلة «أنا اللي عاوزة أشكرك على تقديرك لمشوار والدي ومتشكرة جدا». يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها دنيا سمير غانم في احتفالية «قادرون باختلاف» حيث سبق وقدمت خلال 2018 أغنية بعنوان «نفس الحروف» مع 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخلالها تأثر الرئيس السيسي بالأغنية.