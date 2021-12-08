النهار Plus

لمع اسم نجمة التنس الكويتية سارة بهبهاني في ملاعب الكرة الصفراء منذ وقت مبكر، واستطاعت هذه اللاعبة التي ولدت في 3 نوفمبر 1989 في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، أن تفرض نفسها بقوة في البطولات المحلية بعد انتقالها للعيش في الكويت،إذ انضمت سارة إلى «نادي الفتاة» وهي في سن التاسعة بدعم وتشجيع من والدتها، وسرعان ما أصبحت هذه البطلة التي عشقت «لعبة الملوك» منذ نعومة أظافرها جزءًا من المنتخب الوطني للتنس وهي في سن الـ12.

ومثلت اللاعبة سارة المنتخب الوطني في عدد من المحافل الدولية، إذ ظهرت نجمة الكويت في بطولات عربية وخليجية وإقليمية مثل غرب آسيا فضلا عن دورة الألعاب الآسيوية.

وعن الإنجازات التي حققتها سارة داخل الكويت وخارجها قالت لـ «النهار»: «حصلت على لقب البطولة المحلية للسيدات في فئتي الزوجي والفردي، كما حصلت على المركز الثاني في الفردي والزوجي في بطولة البحرين 2019.. وشاركت في بطولة دبي المفتوحة 2021 لمحترفي التنس (WTA)، والتي شهدت مشاركة مجموعة من اللاعبات العالميات من بينهن تسع من أفضل عشر في العالم».

وبجهود رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر ودعمه بات يتوفر في الكويت مجمع من طراز عالمي وهو مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس الذي يضم أكاديمية رافائيل نادال – الكويت.

ورأت سارة أن هذا المشروع الرياضي سيعود بالفائدة على اللعبة ومنتسبيها، وقالت: «مع افتتاح أكاديمية رافائيل نادال، أتمنى أن تطور الأجيال القادمة رياضة التنس والرياضة الكويتية بشكل عام وأتمنى أن تمنح الفتاة الكويتية فرصة للاحتراف والمساواة مع الشباب».

وتعد سارة أول فتاة كويتية تحصل على شهادة التدريب «ITF» من الاتحاد الدولي للتنس، وهي اليوم لا تزال متمسكة بطموحاتها في عالم اللعبة، وعن خططها المقبلة أفادت بهبهاني أن «من أهم الأهداف وأكبرها بالنسبة لي في الوقت الحالي هو اختتام هذا العام و بدء العام المقبل بالمشاركة في الكثير من بطولات اتحاد التنس النسائي (WTA)»، وتابعت: «حاليا أتدرب ست ساعات أسبوعيا في أكاديمية نادال بالتعاون مع اتحاد اللعبة»،مضيفة أنها ستبذل كل جهدها في الحصص التدريبية من خلال تكثيف ساعات التمرين تمهيداً للدخول في المنافسات، وقالت: «لن أدخر جهداً في سبيل تطوير مستوى لعبة التنس في الكويت».

واعتبرت سارة بهبهاني النجم الإسباني رافائيل نادال مثلها الأعلى في عالم التنس، مشيرة إلى ما يتميز به نادال من حضور ذهني وأخلاق عالية وقوة بدنية، وأوضحت بقولها: «بالمناسبة، لم ينجح أي لاعب تنس آخر في التاريخ في فعل ما فعله نادال... حقيقة فوزه بلقب غراند سلام لسنوات عدة متتالية بعد تعرضه لإصابات كثيرة و توقف طويل هي شهادة على ذلك». وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت ستختار لعبة أخرى غير التنس لو عاد بها الزمن إلى الوراء أجابت سارة: «لا اعتقد أنني سأختار رياضة أخرى.. التنس رياضة فردية وأنا معجبة بها.. إنه شخص واحد فقط في الملعب ولا يسمح لتلقي المساعدات من المدرب مما يجعلك مستقلاً.. ويمكن للمرء استخدام هذه الشخصية في الحياة».

وعن الألعاب الأخرى التي تمارسها سارة غير التنس أفادت: «مع توسع لعبة تنس البادل أمارسها أحياناً. كما استمتع بممارسة السباحة».

