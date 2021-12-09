«مطلوب مهرجين».. عميق ويرمز إلى ما وراء المسرح

الخميس Al wanees

صنفت مسرحية «مطلوب مهرجين» المشاركة في مهرجان الكويت المسرحي الحادي والعشرين بانه عمل ممتع وهادف وعميق ويرمز الى ماوراء المسرح وتميز العمل بكوميديته السوداء بالاضافة الى اضاءته المميزة والاداء التمثيلي الرائع والجهد المبذول في هذا العمل الذي وجد به تناسق واحترافية هذا ما وصفه د. يحيى عبدالتواب المعقب الرئيسي في الندوة التطبيقية التي اعقبت العرض وبعدها انتقل الحديث للنقاد فكانت البداية مع د. منى العميري فقالت: ان «مطلوب مهرجين» هو النص النسائي الرابع في هذا المهرجان وهو نص متجانس جميلاً كما أن الاداء التمثيلي كان جميل وبه «كيمياء» انعكست على الجمهور.

أما د. أيمن الخشاب فقد عبّر عن سعادته بعودة الممثل ناصر الدوب الى المسرح بعد انقطاع بتعبير حركي مميز جميل له نمط مغاير عن الشخصيات الاخرى وكان للناقد بدر الاستاذ رأي آخر فقد قال لم احبذ وجود مباشرة في نهاية العمل رغم أنني احب اسلوب تغريد الداود وتجددها في كتابة كل عمل كما انني اقدّر جداً الاداء التمثيلي الجميل في العمل وكان لعثمان الشطي نظرة أخرى فقد شكر فريق العمل على وجود البهجة والضحكة في العمل التي يفتقدها الجميع في الوقت الراهن وأوضح أنه لمس رتابة قليلة في منتصف العرض بسبب النص السردي.

ومن ثم كان الحديث لدلال البارود التي قالت: اثني على وجود نص معاصر ممتع ورمزية جميلة خصوصاً السيرك، أعجبني الحوار الديناميكي وطرح قضية مهمة «استغلال المشاهير»، وأوضحت لم يتطلب العرض وجود مباشرة في نهاية العمل وتوضيح كل الرسالات والتفسير في النهاية.

ومن ثم انتقل الحديث للدكتور محمد مبارك بلال بقوله جميل وجود مؤلفات نساء كثر في المجال، واضاف تحرر المهرج من رمزيته التاريخية بظهوره بهذا النص المعاصر، وكانت اضافة جميلة رمزية الشارع والسيرك، وأوضحت المسرحية أهمية الجسد البشري وتعبيره عن قضايا الانسان وتوصيل رسالة.

أما د.شايع الشايع فقد أوضح أن النص له مضامين جميلة، ولكن لابد من الحرص على التشكيل اللغوي في النص.

وقال الفنان عبدالعزيز الحداد اكتشفت أن الكاتبة الداود أجادت حرفية الكتابة فكانت آلية كتابة النص محترفة وجيدة ومتقنة.

وكان الختام مع المخرج علي الحسيني الذي اثنى على النص وأعجبني وجود شخصية المتسول الذي لم تضع عبثاً، اذ احتوت على اسقاطات جميلة.

ومن ثم انتقل الحديث لصناع العمل فكانت البداية مع الكاتبة الداود التي أوضحت أنها تعيش في حالة من الربكة بعد عودة المسرح ونشادت المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بإتاحة الفرق المسرحية لعرض الاعمال المشاركة لأكثر من مرة، وأوضحت أن نص «مطلوب مهرجين» طويل جداً وحاول المخرج اختزاله ومن ثم انتقل الحديث للمخرج عيسى الحمر الذي ناشد بدوره ضرورة السماح لغير الكويتيين من الممثلين بدخول المنافسة في المهرجانات فالمسرح به رسالات سامية أهمها المساواة.

