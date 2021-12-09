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شيرين عبد الوهاب تحسم جدل طلاقها من حسام حبيب


بعد أزمتها التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج مصر حسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الجدل حول حقيقة طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب،حيث أصدرت بيانا رسميا أكدت فية حقيقة الانفصال بالفعل. 
وذكرت شيرين عبدالوهاب في بيانها: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصالها عن زوجها حسام حبيب، أعلنت أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».
وتابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».
وأوضحت شيرين في بيانها: «إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».


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