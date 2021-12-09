فيلم «أوروبا» يمثل العراق والكويت في الأوسكار

الخميس Al wanees

تم ترشيح فيلم «اوروبا» للمخرج العراقي الايطالي حيدر رشيد لتمثيل العراق والكويت في الاوسكار ضمن اطار افضل فيلم اجنبي وهي المرة الاولي التي يمثل بها فيلم روائي العراق وايضا الكويت في الاوسكار.

وكان هذا الفيلم قد تم اختياره للعرض ضمن العروض الرسمية لمهرجان كان السينمائي في تظاهرة - اسبوعا المخرجين - وحري بالذكر ان فيلم «اوروبا» انتاج عراقي - كويتي.

ايطالي مشترك من اخراج حيدر رشيد وسيعرض ضمن المسابقة الرسمية للافلام الروائية في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي

هذا ويمثل الكويت في هذة التجربة الانتاجية المخرج والمنتج عبدالله بوشهري الذي بات اليوم أحد ابرز صناع الانتاج الفني على مستوى الخليج والعالم العربي عبر مجموعة من اهم الاعمال الدرامية التلفزيونية خلال السنوات الخمس الاخيرة ومنها: الناموس. ومحمد علي رود. والديرفة. وغيرها من الاعمال.

هذا ويتواجد المنتج عبدالله بوشهري في مدينة جدة للمشاركة في فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي في دورته الاولى التي تتواصل في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري.

