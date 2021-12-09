عاصي الحلاني لـ «النهار»: ألحاني ليست للبيع.. واستعراضي الغنائي عفوي

الخميس Al wanees

المطرب اللبناني عاصي الحلاني، جمهوره يعرفه بلقب «فارس الأغنية العربية»، وهو اللقب الذي يعترف «عاصي» أنه الأقرب إلى قلبه، والذي استطاع أن يناله بعد مسيرة زاخرة في عالم الغناء.

«عاصي» إلى جانب كونه واحداً من أبرز نجوم الطرب العرب، فإنه لا يزال يحتفظ بـ«طابع خاص» به في تقديم الأغنية العربية، فهو من المطربين القلائل على الساحة الذين يجيدون الغناء بكل اللهجات العربية، واستطاعت أعمالهم الفنية أن تشق طريقها إلى قلوب الجمهور العربي في كل بلد.

على هامش مشاركته مؤخرًا في مهرجان الموسيقى العربية، الذي استضافته دار الأوبرا المصرية، في العاصمة القاهرة، التقت «النهار» بفارس الأغنية العربية، عاصي الحلاني، الذي تحدث عن ذكرياته مع المهرجان الأقرب إلى قلبه - على حد قوله، كما ألقى الضوء على موقفه من اتجاه غالبية شركات الإنتاج إلى طرح «أغاني سينجل» والابتعاد قليلًا عن فكرة «الألبوم الكامل».

«عاصي» تحدث أيضا عن موقفه من التعاون مع أبنائه في أعمال فنية، واحتمالية أن يعرض ألحانه التي يمتلكها للبيع لمطربين آخرين، وكان الحوار التالي:

? بداية.. ما السر وراء حرصك الدائم على المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دار الأوبرا المصرية؟

? بالفعل.. دائما أود المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية العريق، لأنه مهرجان كبير ويعتبر بمثابة ملتقى الفن والإبداع بمسرح كبير مثل دار الأوبرا المصرية، هذا فضلا عن أنه شرف وفخر لي ولكل فنان عربي الوقوف على هذا المسرح، وسعادتي الأكبر بسبب الجمهور الكبير المتميز والرائع، وأريد هنا أن أتوجه بالشكر إلى شعب مصر على حسن الاستقبال لي في بلدي الثاني مصر.

? غنيت على أكبر وأعرق المسارح الدولية.. ما المسرح الأقرب إلى قلبك من بينها؟

? نعم.. يمكن القول أني محظوظ بالغناء على أعرق وأهم المسارح بالوطن العربي والدول الأوروبية، لكن بالنسبة لي يبقى مسرح دار الأوبرا المصرية الأقرب إلى قلبي، لأنه يشعرني بالعراقة والتاريخ والهيبة العربية الأصيلة وروعة الجمهور، وأنا في غاية السعادة للوقوف على هذا المسرح العريق.

? من المعروف عنك امتلاكك مجموعة كبيرة من الألحان.. هل يمكن أن يأتي اليوم الذي تعرضها فيها للبيع؟

? في الحقيقة لدي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألحان بمختلف اللهجات العربية وأهديت منها الكثير للنجوم الصاعدة من أجل دفع المواهب للأمام، لكن فكرة بيع ألحاني أمر غير وارد على الإطلاق، وفي الوقت الحالي لم أفكر في التفرغ للتلحين وأتمنى أن أقدم ألحاناً جيدة لابني وابنتي (الوليد وماريتا) بشرط أن تضيف لهما في مشوارهما الغنائي.

? هناك من يشير إلى أن إصدار الألبوم لم يعد مرغوبًا.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟

? بعيداً عن فكرة «مرغوب أو غير مرغوب»، بشكل عام يمكن القول أن إصدار ألبوم في وقتنا الحالي أصبح أمراً صعباً، في ظل سيطرة الأغاني الـ«سنجل» على الساحة، ومن جانبي أحرص على تقديم عمل غنائي فردي من حين إلى الآخر من أجل التواصل مع الأجيال وجمهوري العزيز، غير أنني لن أستطيع الاستغناء عن الألبوم حتى وإن تأخر إصداره بعض الوقت، لأن الألبومات تاريخ متواصل للفنان ولي شخصياً، وفي النهاية لا يوجد ضرر من الأغنية «السنجل» على الإطلاق.

? حدثنا عن تجربة ألبومك الأخير «كل الفصول»، وما تقييمك له؟

? في الحقيقة ألبوم «كل الفصول» ظلمته الأحداث الصعبة والمتوالية في بيروت، بالإضافة إلى جائحة «كورونا» ، رغم أنه ألبوم ضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألحان بمعظم اللهجات العربية، وقريباً سأقدم أغنيات فردية سيتم الإعلان عنها، فأنا دائماً أفكر في الجديد وأبحث عن الجيد من أجل جمهوري الحبيب في كل الوطن العربي.

? لماذا تحرص على تقديم الأغاني بمختلف اللهجات؟

? لأنني أحب مدرسة التنوع، فالغناء بكل اللهجات العربية شيء يسعدني ويجعلني متميزاً، هذا إضافة إلى إجادتي الغناء بكل اللهجات العربية وهذا شرف كبير، فأنا أحب التقرب للجمهور والحديث معه من خلال الكلمة والموضوع وبأي لهجة، لأن الجمهور العربي يتذوق العمل الجيد مهما كانت اللهجة، ومرجعيتي الكلمة الجيدة واللحن المناسب، وشعوري وإتقان العمل هو رسالتي للجمهور .

? إلى جانب الغناء.. كيف كانت تجربتك المسرحية السابقة؟

? المسرح الغنائي شيء رائع جداً بالنسبة لي، وأعتز وأتشرف بتقديم أكثر من عمل مميز وكبير على مسرح مهرجان بعلبك، ويسعدني الوقوف دائماً على المسرح مغنياً ومؤدياً لأي دور يضيف لي، ولا شك أني تعلمت الكثير من تلك التجارب المسرحية وأفادتني كثيراً، ولن أمانع أبداً في قبول أي عمل جديد بشرط الموضوع الجيد والمناسب والذي يضيف لي ولتاريخي.

? بصراحة.. هل الفقرات الاستعراضية التي تقدمها في حفلاتك مجرد أمر عفوي أم تتدرب عليها؟

? «عفوية» بالطبع.. فدائمًا الرقص والغناء يكون وليد اللحظة، والجمهور والأجواء هي المسؤولة عن تفاعلي واستعراضي فالحماس الكبير يأتي من تفاعل الجمهور وأيضا يختلف من حفل إلى آخر، وإلى النهاية يبقى الجمهور الكبير مفتاح التفاعل بحماسته الموعودة وتجاوبه الذي يعطي للفنان كل الدعم والحماس ليعطي من القلب ويسعد نفسه وجمهوره، وأرقص عادة رقصة لبنانية معروفة وتخرج الأشياء دائماً مني بكل حب وعفوية.

? هل من الممكن المشاركة في الغناء والتمثيل مع أبنائك؟

? بالطبع نعم، لكن شرط أن يكون عملاً مميزًا ومقتنعًا به ويجمعني بأسرتي وأولادي في الدراما ليس عندي أي مانع بالعكس يسعدني جداً وأتشرف به.

? ما السر وراء حماسك الواضح لغناء كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس؟

? نزار فرنسيس شاعر كبير وموهوب وأهم أغنياتي من كلماته ولنا مشوار طويل معاً من الفن والشعر والأغنيات، وكانت بدايتنا سوياً وحتى الآن، وهو بحق رفيق الدرب والمشوار وشريك الرحلة والتاريخ.

? ختاماً.. ماذا يعني لك لقب «فارس الأغنية العربية»؟

? «فارس الأغنية العربية»اللقب الأقرب إلى قلبي فهو يمثلني بشدة، وقد أطلق عليّ منذ سنوات طويلة وارتبط اسمي به، وأعتز وأفتخر بهذا المسمى الذي جعلني الأقرب لقلب الجمهور الكبير المحترم وأجمع عليه كل النقاد، إضافة أن حبي لهذا اللقب بسبب الربط بيني وبين الخيل وهي أهم هواياتي المفضلة، ولقب «فارس» فخر وشرف لي.

