القصة الكاملة لأزمة «نجوم المهرجانات»

الخميس Al wanees

«جدل واسع» أثاره قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع عدد من المغنيين الشعبيين من العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، وتضمنت القائمة، التي أصدرتها النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، 19 اسمًا من «مؤدي المهرجانات» الممنوعين من العمل. وأكدت النقابة أنه «يمنع منعًا باتًا من ليس عضوًا بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات»، وفي تصريح تلفزيوني قال «شاكر» إنه «ليس ضد فن المهرجانات ولكنه ضد الكلمات والأصوات غير الجيدة، وإن قرار النقابة الأخير بعرض أسماء الممنوعين من الغناء يستهدف «تنقية الأوضاع».

المهن الموسيقية

عاصفة من التعليقات أثارها قرار «المهن الموسيقية» في مصر، ما بين مؤيد لـ«المنع»، ورافض للقرار، وتصدرت أسماء الفنانين الممنوعين من الغناء قائمة «التريند» عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر،والتي ضمت كلاً من: «حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة». ودخل الملياردير المصري الشهير، نجيب ساويرس على «خط الأزمة» بعدما خرج معلقاً على القرار في تدوينة نشرها قال فيها: «أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء». من جانبها سارعت نقابة المهن الموسيقية للرد على «تعقيب ساويرس»، مشيرة إلى أن أموال النقابة «من المال العام ولا يمكن إهدارها»، وبتصريح وصفه البعض بـ«السخرية»، دعا هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الملياردير المصري إلى تبني مغني المهرجانات وإتاحة الفرصة لهم للغناء في مهرجان الجونة الذي أسسه وموله مع شقيقه «سميح».

مهرجان الجونة

وقال «هاني» موجها حديثه لرجل الأعمال المصري: «كما تعلم أو لا تعلم، اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين لذا وجب التوضيح». بدوره.. لم يصمت «ساويرس» على تعقيب «شاكر»، فسارع بنشر تدوينة ثانية قال فيها: «إذا كانت نقابة الموسيقيين، كما ذكرت، فما شأنها بالمغنيين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك وده مال خاص بعد إذنك». «تغريدات ساويرس» دفعت نقيب المهن الموسيقية، للخروج في أحد البرامج التلفزيونية، عبر مداخلة هاتفية، واستكمال هجومه على الملياردير المصري، وقال: «لا يشرفني أن يسمعني نجيب ساويرس»، مضيفا أن من يسمع هذه النوعية (يقصد مطربي المهرجانات) من المستحيل أن يسمع هاني شاكر». وأضاف نقيب الموسيقيين: «نجيب مش فاهم حاجة.. وما دام مش فاهم يبقى يسأل.. وهو بيقول إن مفيش حد بيسمعنى وأنا بقوله كنت تعالى شوف حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية وأنت تعرف كم ونوعية الجمهور اللي بيسمعني». وتابع: «أنا ما علقتش على الفضايح اللي حصلت في مهرجان الجونة، هو ليه بيتكلم في اللي مالوش فيه، زي مانا مش عاجبه هو برضه مش عاجبني». وأكد «شاكر» أن مهمته هي الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وألا يسمح لأي أحد بأن يمارس المهنة دون ترخيص لذلك.

القوانين واللوائح

الغريب هنا أن «التصريحات المتبادلة» بين الملياردير المصري، ونقيب المهن الموسيقية، دفعت أحد المحامين المصريين، للتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين واللوائح في مصر.

وحمل البلاغ رقم 115494 لسنة 2021، وقال المحامي أيمن محفوظ في بلاغه، أن ما يقوم به نجيب ساويرس جريمة يعاقب عليها القانون بشدة طبقا للمادة رقم 174 و177 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية رفض ساويرس قرار نقابة الموسيقيين بوقف 19 من مؤدي المهرجانات. وأضاف «محفوظ» أن الفنان يؤدي رسالة للجمهور والمجتمع، ولا يجب أن يظهر هذا الفنان بشكل ومظهر غير لائق.

وعلى خطى «ساويرس» هاجم الفنان محمود العسيلي، قرار منع الغناء وقال في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «قرارات منع الغناء والوقف ديه بتحسسني بما كان يحصل في القرون الوسطى أو المدارس الداخلية المتشددة.. حرية الإبداع والتعبير حق مكفول للإنسان والناس هم من يحددون نوعية الموسيقى والأغاني التي يستمعون إليها».

