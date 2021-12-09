هالة سرحان تعود للأضواء بفضل بيمبو

الخميس Al wanees

بعد فترة من الغياب، عادت الإعلامية المصرية هالة سرحان للأضواء مجددا، بعد حضورها الاحتفال الخاص بمسلسل «بيمبو» الذي نظمته منصة «شاهد» بالتعاون مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

ظهور هالة جاء لدعم ابنها الوحيد السيناريست محمد أديب من طليقها الإعلامي عماد الدين أديب، في أولى تجاربه من خلال مسلسل «بيمبو»، والذي قام بكتابة السيناريو والحوار له، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا عند عرضه خاصة أنه يضم مجموعة من نجوم جيل الشباب، وتدور أحداثه في 8 حلقات، حول تاجر مخدرات يقوم بدوره أحمد مالك، ويتورط في عدد من المشكلات بسبب عمله، ما يضع حياته في خطر، ويناقش المسلسل في إطار درامي كوميدي عددا من المشاكل التي تواجه الشباب، من بينها تعاطي المخدرات.

يذكر أن هالة سرحان قررت الابتعاد عن الساحة الفنية منذ سنوات، وفضلت البقاء إلى جوار ابنها حيث كان يدرس في الولايات المتحدة الأميركية، ورفضت تقديم برامج جديدة منذ ما يزيد عن 11 عاما، وطوال هذه الفترة التي غابت فيها لم تظهر إلا في مناسبات قليلة جدا، وكان آخر ظهور إعلامي لها عبر حسابها على «تويتر» في شهر فبراير الماضي، عندما نفت تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنها بخير.

وتعيش حاليا، هالة سرحان في دبي، بعد أن حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية، وعبرت سرحان في فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع «إنستغرام»، عن شكرها لدولة الإمارات على منحها الإقامة الذهبية، مؤكدة أنها «دولة جعلت من الإنسانية جنسية، وهي دولة المستقبل وقاهرة المستحيل».

