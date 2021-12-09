في ليلة تكريمها.. آيتن عامر بفستان من تصميم الكويتي يوسف الجسمي

الخميس Al wanees

نجح مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي في نيل ثقة عدد كبير من نجمات الفن في الوطن العربي، بفضل تصميماته المميزة والمختلفة عن باقي مصمماً الأزياء في الشرق الأوسط. وارتدت الفنانة آيتن عامر خلال حضورها حفل تكريمها ضمن مهرجان الأفضل، فستانا من تصميم يوسف الجسمي من مجموعته للأزياء الجاهزة لخريف 2021، وهو الفستان الذي يصل سعره إلى 2000 دولار، أي ما يعادل 31 ألف جنيه مصري. يذكر أن آيتن عامر، قدمت أولى تجاربها كبطولة مطلقة في الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل «زي القمر- أنا قبلت»، والتي انتهى عرضها مؤخرا، حيث شاركها البطولة كل من تيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبد الله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.