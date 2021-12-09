أقل اهتماماً بالرياضة مقارنةً مع الدول المحيطة

الخميس Al wanees

أكد مدير أكاديمية «هيروز» عبدالله بوعباس إن الهدف الأساس من إنشاء الأكاديميات يجب ألا يقتصر على التدريب والتطوير، بل أن يكون للتربية في المقام الأول وغرس الأخلاق لتوفير جو تنافسي شريف بين جميع الفرق المختلفة خصوصاً في هذه المراحل السنية.

وقال بوعباس إن اللاعب أو ولي الأمر عادةً ما يختار البيئة المناسبة التي يراها مفيدة لأبنائه من عدّة جوانب رياضية واجتماعية ونفسية، كما تحدث بوعباس لـ «النهار» عن كل ما يتعلق في الأكاديميات وأهدافها والمشاكل التي تواجه أصحابها في الحوار التالي:

لماذا فكرت في إنشاء الأكاديمية؟

بعد اكتسابي العديد من الخبرات خلال سنوات عملي في بعض الأندية قررت أن أباشر بتكوين فريقي الخاص حتى يتسنى لي العمل بكل حرية وأريحية دون أي قيود أو ضغوطات خارجية ، وأيضاً أحب أن أقوم بوضع وتطبيق استراتيجياتي الخاصة.

ما الخطوات التي اتخذتها قبل افتتاح الأكاديمية؟

أولى الخطوات كانت اكتشاف اللاعبين وجذبهم والبحث عن ملعب مناسب للاستقرار فيه حتى يتسنى لنا القيام بعمل التدريبات اللازمة.

كيف يمكنك جذب الصغار في ظل وجود أكاديميات أخرى وأندية رياضية جماهيرية؟

لابد أن يكون هناك تميّز لجذب المشتركين ، فكل أكاديمية لها أساليبها الخاصة لاستقطاب اللاعبين، وأضيف نقطة مهمة أن اللاعب أو ولي الأمر عادةً ما يختار البيئة المناسبة التي يراها مفيدة لأبنائه من عدّة جوانب رياضية واجتماعية ونفسية ، وأيضاً ايجاد المدرب المتميز الذي يثق بأفكاره وقدراته على ضبط سلوكيات اللاعبين وتطويرهم للأفضل ومعرفة اختياره الطرق المناسبة للتصرف بها مع الفريق.

هل يجب ان يكون هناك فلسفة خاصة للاكاديمية ام نحن في بيئة رياضية لا تساعد سوى في اعداد الصغار لممارسة لعبتهم؟

بالطّبع يجب أن يكون هناك فلسفة خاصة لجميع الأكاديميات بلا استثناء إلى جانب دورها الرئيس في تطوير اللاعبين وصقل مواهبهم ، فالمفترض أن تأتي التربية في المقام الأول وغرس الأخلاق لتوفير جو تنافسي شريف بين جميع الفرق المختلفة خصوصاً في هذه المراحل السنية ، فلا يجب أن تقتصر الأكاديميات على التدريب والتطوير فقط ، وإنما يجب التركيز على نقطة مهمة وهي انشاء جيل تربوي صالح لأن الأكاديميات تسهم أيضاً وبشكل كبير في التأثير على شخصية الطفل وتشارك الأبوين في الدور الاجتماعي والنفسي ، فلا يجب أن تقتصر الأكاديميات على الجانب الرياضي فقط ، وإنما يجب عليها المساهمة في جوانب متعددة.

هل هناك طموح لتطوير عمل الاكاديمية؟ وماذا يتطلب الامر؟

أعتقد بأن الجميع لديه طموح لتطوير أكاديميته ولكن للأسف نحن نعيش في مجمتع ذات امكانيات محدودة ، فيمكن أن تتطور الأكاديمية وتقف عند حدٍّ ما، فالكويت أقل اهتماماً بالجانب الرياضي مقارنةً مع باقي الدول المحيطة والدليل على ذلك أنه إلى الآن لم يتم تطبيق الاحتراف الكلي في جميع الأندية الرياضية وبجميع اللعبات المختلفة أيضاً.

فالأمر يتطلب أن تكون دولتنا سبّاقة أو أن تواكب الدول الأخرى بالتطوّر ودعم الجانب المتعلق بالاحتراف الرياضي وتوفير ما تتطلبه البيئة الرياضية خصوصاً بأن لديها مواهب بارزة وذات مستويات عالية في المجال الرياضي بشكل عام.

اين مكان الاكاديمية؟ والطاقم التدريبي ومؤهلاته؟

مقر الأكاديمية حالياً في منطقة شرق.

والطاقم التدريبي لديهم شهادات معتمدة من الاتحاد الكويتي والآسيوي ولديهم خبرات ومؤهلات عالية نظراً لكونهم عملوا مسبقاً لمواسم كثيرة في بعض الأندية الرياضية.

هل هناك تعاون مع الكشافين؟ وهل تلاحظ وجود نشاط لهم في الكويت؟

نعم يوجد تعاون مع الكشافين، ويعتمد التعاون حسب الاتفاقيات بين الطرفين.

الكشافون عادةً لهم نشاط مستمر في البحث عن الفئات السنيّة الصغيرة والتي تنحصر في مرحلة البراعم بالأخص لأنها المرحلة الأهم في انشاء اللاعبين وصقلهم، وتكمن هذه المرحلة في بناء وإعداد الفريق ويطلق عليها اسم مرحلة التأسيس.

ما الجهة التي تلبي طموح ولي الامر؟ النادي ام الاكاديمية؟ ولماذا؟

الجهتان تشتركان في تلبية طموح ولي الأمر سواء الأندية أو الأكاديميات ، فهذا يندرج تحت سبب رغبة التحاق ولي الأمر لابنه في أحد الجهتين ، فقد تختلف الأسباب من شخص لآخر ، فالبعض يطمح بأن يستمر ابنه ليكون لاعباً رسمياً في المستقبل وأما البعض فيرى أن يمارس ابنه الرياضة التي يحبها لفوائدها الصحية والبعض يمارسها للتسلية فقط ، والبعض الآخر لافراغ الطاقة والنشاط الزائد.

هل ترى ان الاكاديميات قادرة على تمويل نفسها ام تحتاج دعما مثل الاندية؟

بعض الأكاديميات قادرة على تمويل نفسها وبعضها لا.

فبعض الأكاديميات تتلقى دعماً من الأندية الرياضية أو الشركات الخاصة، والتوجه بالوقت الحالي للأكاديميات هو البحث عن شركات ترعاها.

لماذا لا تنظمون مطالب بتخصيص اراض لكم بدلا من التأجير في اماكن مختلفة؟

صعب جداً فالبعض منّا قام بمحاولات عدة دون جدوى ، حالياً تقوم الجهات الحكومية المتعلقة بوزارة التربية بتوفير ملاعب للأندية عن طريق المدارس الحكومية ، ومنها تقوم الأندية بتوفيرها لبعض الأكاديميات بعقود سنوية حسب الاتفاقيات فيما بينهم.

