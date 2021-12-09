حكومة اختصاصيين.. الفرصة الأخيرة للوطن!

آراء

إن المواطنين وصلوا الى حالة اليأس وهم ينادون بتغيير الاوضاع المتردية وخلق جو افضل يتناسب مع تطلعات العهد الجديد في البدء في الاصلاح الشامل المتعطشين له من مدة طويلة. انها الفرصة الاخيرة لخلق حكومة اختصاصيين من الكفاءات الوطنية المخلصة.انها فرصة العمر بعد ان تهنا في اختيار الحكومات المتعاقبة من حيث اختيار الوزراء من غير ذوي الاختصاصات المطلوبة مما أخر تقدم البلد ووضعها على مشارف الافلاس الاقتصادي والعلمي والثقافي والخدمي.

لذلك حان الوقت لاختيار مجلس وزراء بطريقة حيادية وفنية عالية في التخصص وذي رؤية واضحة للمستقبل. يعمل بشفافية كاملة وصلاحيات غير منقوصة لتحقيق التنمية الحقيقية المطلوبة، وخلق الدولة المدنية المنفتحة على العالم للاستفادة مما هو موجود من خبرات وطنية في الادارة والتعليم وتطوير الخدمات الشاملة لخدمة بلدهم وتطوير أسواقها المالية وجذب الاستثمارات لصنع موقع للبلد كمركز مالي وتجاري واستثماري في المنطقة.

لقد حان الوقت لاختيار حكومة تخصصية تحقق اماني وطموحات المواطنين وتمثل بصدق توجه العهد الجديد في وضع رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلد بطريقة علمية وفنية عالية. في تحقيق مصالحه ومصالح مواطنيه. وبمعاونة تفعيل الأجهزة الرقابية ودعمها برجال ذوي مصداقية وولاء للوطن، انها أمنية أتمنى أن تتحقق لما فيه مصلحة هذا الوطن الطيب... والله المستعان.

