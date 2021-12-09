loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وجهة نظر

حكومة اختصاصيين.. الفرصة الأخيرة للوطن!

حامد السيف
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 09 ديسمبر 2021

إن المواطنين وصلوا الى حالة اليأس وهم ينادون بتغيير الاوضاع المتردية وخلق جو افضل يتناسب مع تطلعات العهد الجديد في البدء في الاصلاح الشامل المتعطشين له من مدة طويلة. انها الفرصة الاخيرة لخلق حكومة اختصاصيين من الكفاءات الوطنية المخلصة.انها فرصة العمر بعد ان تهنا في اختيار الحكومات المتعاقبة من حيث اختيار الوزراء من غير ذوي الاختصاصات المطلوبة مما أخر تقدم البلد ووضعها على مشارف الافلاس الاقتصادي والعلمي والثقافي والخدمي.
لذلك حان الوقت لاختيار مجلس وزراء بطريقة حيادية وفنية عالية في التخصص وذي رؤية واضحة للمستقبل. يعمل بشفافية كاملة وصلاحيات غير منقوصة لتحقيق التنمية الحقيقية المطلوبة، وخلق الدولة المدنية المنفتحة على العالم للاستفادة مما هو موجود من خبرات وطنية في الادارة والتعليم وتطوير الخدمات الشاملة لخدمة بلدهم وتطوير أسواقها المالية وجذب الاستثمارات لصنع موقع للبلد كمركز مالي وتجاري واستثماري في المنطقة.
لقد حان الوقت لاختيار حكومة تخصصية تحقق اماني وطموحات المواطنين وتمثل بصدق توجه العهد الجديد في وضع رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلد بطريقة علمية وفنية عالية. في تحقيق مصالحه ومصالح مواطنيه. وبمعاونة تفعيل الأجهزة الرقابية ودعمها برجال ذوي مصداقية وولاء للوطن، انها أمنية أتمنى أن تتحقق لما فيه مصلحة هذا الوطن الطيب... والله المستعان.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة