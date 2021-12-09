أردوغان من الدوحة: شعوب الخليج إخوة لنا

عربيات ودوليات

الدوحة- الوكالات: اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان «جميع شعوب الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا، بغض النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم». وأضاف أردوغان في خطاب خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية في العاصمة القطرية الدوحة أن بلاده وقطر «توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها» وفقا لوكالة «الأناضول» التركية.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لجميع القطريين وفي مقدمتهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على «احتضانهم الجنود الأتراك بمحبة كبيرة، وتخصيص القاعدة العسكرية لهم».

وقال «لا نود على الإطلاق رؤية توترات وصراعات وعداوات في هذه المنطقة، نرغب في أن تتطور هذه المنطقة التي تتمتع بإمكانات كبيرة سواء من حيث الثروات الباطنية أو من الناحية التجارية، في كل المجالات وأن تزداد قوة، ويسودها التضامن والأخوة». وأضاف: «نعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة». وذكر أن «قطر وقفت دائما إلى جانب تركيا في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي وأظهرت ثقتها في تركيا». وأضاف «لا نفرّق بين الأمن والاستقرار في كل من قطر وبلدنا».

من جهة ثانية أبرمت قطر وتركيا، 15 اتفاقية ثنائية بالعاصمة الدوحة، في ختام الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بحضور زعيمي البلدين. وذكر الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس رجب طيب أردوغان، ترأسا الاجتماع الذي عُقد بالديوان الأميري. ونقل بيان الديوان عن أمير قطر قوله إنه يتطلع إلى أن تسهم الاتفاقيات التي ستوقع بين الجانبين، في تحقيق ما يطمح إليه الشعبان الشقيقان من مصالح في مختلف المجالات.

بدوره أكد أردوغان أن هذه الدورة «ستعزز التعاون المشترك القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات الشراكة».ودعا الرئيس التركي أمير قطر إلى الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في تركيا العام القادم.

وبحث الزعيمان «سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد، خصوصاً الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن ومجال الأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة».

وعلى هامش زيارة الرئيس التركي لقطر، اطلع أردوغان والشيخ تميم على مشاريع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية «توساش». وقدم المدير العام للشركة التركية تمل كوتيل، شرحاً للرئيس التركي وأمير قطر في العاصمة الدوحة على مشاريع الطائرات والمروحيات.

