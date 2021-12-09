تعاون تركي - إماراتي في الصناعات العسكرية

عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: اعلن مسؤول تركي ان وفدا من الحكومة الإماراتية زار أنقرة لمناقشة فرص التعاون مع الصناعات العسكرية التركية، وذلك بعد أسبوعين من زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لتركيا التقى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووقع الطرفان عددا من اتفاقيات التعاون.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مسؤول تركي أن وفدا عسكريا إماراتيا زار أنقرة الاثنين والتقى بالمسؤولين العسكريين الأتراك، وزار الشركة المصنعة للطائرات المسيّرة التركية وشركات تصنيع عسكرية أخرى، ومنها شركة «أسيلسان».

ووقعت أنقرة وأبو ظبي اتفاقات بشأن استثمارات بمليارات الدولارات قبل نحو أسبوعين خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي للعاصمة التركية، وقال الرئيس التركي إن الاتفاقات إيذان ببداية «عهد جديد» في العلاقات بين البلدين.

وقال المسؤول التركي، مشترطا ألا يُذكر اسمه، إن الوفد الإماراتي اجتمع مع إدارة الصناعات الدفاعية التركية. وكان رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير صرح للصحافيين بأن لدى أنقرة وأبو ظبي الإمكانيات للتعاون في المجال العسكري، مشيرا إلى أن أبو ظبي أظهرت اهتماما بالصناعات العسكرية التركية، وأن المباحثات بين الجانبين قد تتمخض عنها فرص في مجال التصدير.

