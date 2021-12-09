انتخابات ليبيا.. مخاوف حقيقية من سيناريوهات الإلغاء

عربيات ودوليات

قبل 15 يوما فقط، لا يزال مصير الانتخابات الليبية مجهولا، خاصة بعد اقتحام عدد من الأشخاص مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وإعلان الاعتصام أمامها، للمطالبة بتأجيل الانتخابات، وقد تدفع هذه الخلافات المجتمع الدولي لتأجيل الانتخابات، بحسب ما يرى مراقبون. ويعول المجتمع الدولي ويضغط بقوة من أجل إجراءات الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر، على أمل طي صفحة الحرب في ليبيا، فقد شددت الدول المشاركة في مؤتمر باريس في نوفمبر الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وهددوا بفرض عقوبات على المعرقلين. ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة البريطانية في بنغازي، أحمد المهداوي، أن سبب الإصرار الغربي على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، هو الخوف من الانزلاق نحو حرب أهلية لا تحمد عقبها.

وقال المهداوي لقناة «الحرة» إنه في حال عدم إجراء الانتخابات فإن ليبيا أمام سيناريوهين، الأول: أن تتجه البلاد نحو انقسام سياسي جديد سيتطور إلى حرب أهلية، والثاني: انقسام جغرافي يتم فيه تقسيم ليبيا إلى دويلات صغيرة، مشيرا إلى أن «هذا ما تريده بعض الدول لتحقيق مصالحها في ليبيا».

وأكد أن الدول الغربية والولايات المتحدة تسعى لإنجاح الانتخابات لتجنب مثل هذه السيناريوهات.

ويعتقد المهداوي أن الانتخابات ستحل قدرا كبيرا من المشاكل في ليبيا، خاصة تلك التي تتعلق بصلاحيات الرئيس، والمساعدة في توحيد المؤسسات.

