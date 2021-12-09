فاوتشي: «أوميكرون» قد يكون «أفضل سيناريو ممكن»

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عواصم - الوكالات: أكد كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن تحديد مدى شدة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» سيستغرق أسابيع، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ من سابقاته بل قد يكون أخف. وفي مقابلة أجرتها معه الصحافة الفرنسية فصل كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن في مجال الصحة كل ما يُعرف عن أوميكرون حتى الآن في ثلاث مجالات رئيسية: انتقال العدوى، مدى قدرته على الالتفاف على المناعة المكتسبة نتيجة اصابة سابقة أو تلقي اللقاحات، اضافة الى مدى شدة المرض. وقال فاوتشي ان أوميكرون «معد جدا بشكل واضح» وعلى الأرجح أشد عدوى من «دلتا» المتحور الأكثر انتشارا حاليا على مستوى العالم.

وأفاد فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، بأن التجارب المخبرية التي جرت على مدى فعالية الأجسام المضادة المكتسبة بموجب اللقاحات المتوافرة حاليا ضد «أوميكرون» ستصدر في غضون «أيام قليلة الى أسبوع». وردا على سؤال بشأن مدى شدته، رد بالقول «من شبه المؤكد أنه ليس أكثر شدة من دلتا». ولفت فاوتشي الى أن وجود فيروس أكثر عدوى لا يتسبب بمرض أكثر شدة ولا يؤدي الى ازدياد عدد الحالات التي تستدعي النقل الى المستشفيات والوفيات «هو أفضل سيناريو ممكن».

الى ذلك رأى المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن «ليس هناك أي سبب» للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوافرة راهناً ضد «كورونا في الحماية من الاصابات الحادة بـ«أوميكرون» النسخة المتحورة الجديدة من الفيروس. وقال مايكل راين «لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك» مع «أوميكرون» مشدداً في الوقت نفسه على الحاجة لاجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن. وأضاف هذا الطبيب الذي نادراً ما يجري مقابلات صحافية فردية أن «السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لايُظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فان بعض الأماكن في افريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف» بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.

غير أن المسؤول الكبير في المنظمة الأممية دعا الى الحذر في التعامل مع هذه البيانات لأن المتحورة الجديدة لم ترصد سوى في 24 نوفمبر من قبل سلطات جنوب افريقيا وقد سجل وجودها بعد ذلك في عشرات البلدان. وقال «نحن لا نزال في البدايات علينا أن نكون حذرين للغاية في كيفية تحليل» هذه البيانات، مشدداً في أكثر من مناسبة خلال المقابلة على أن البيانات والدراسات المتاحة لا تزال أولية.

