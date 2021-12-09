واشنطن تصادر شحنات أسلحة ونفط إيرانية في بحر العرب

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان مصادرة البحرية الأميركية أسلحة ايرانية من سفينتين في بحر العرب، أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية، كما صادرت نفطا ايرانيا من 4 ناقلات، بينما طالبت ايران المجتمع الدولي بادانة ما وصفتها بـ«قرصنة واشنطن».

واتهم البيان الاميركي الحرس الثوري الايراني بالوقوف وراء شحن الأسلحة التي قال انها كانت متجهة الى ميليشيات الحوثي في اليمن. وأضاف البيان أن الأسلحة الايرانية المصادرة تتضمن 171 صاروخ أرض- جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات.

كما أعلنت وزارة العدل الأميركية مصادرة ما يقرب من مليون و100 ألف برميل من المنتجات النفطية الايرانية. وقالت الوزارة ان المنتجات النفطية الايرانية صودرت من 4 ناقلات ترفع علما أجنبيا في بحر العرب أو في محيطه أثناء توجهها الى فنزويلا.

وأضافت أن هذه الاجراءات تعد أكبر مصادرة حكومية على الاطلاق لشحنات وقود وأسلحة من ايران. كما قالت ان الحكومة الأميركية باعت المنتجات البترولية المصادرة بموجب أمر قضائي، وانه قد يتم توجيه عائدات البيع الى صندوق ضحايا الارهاب في الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة العدل الأميركية في بيانها أن ما حصل «يظهر قدرتنا على تعطيل قدرة الحرس الثوري على تمويل عملياته واحباط قدرته لتسليح وكلائه الارهابيين وتصدير الارهاب».

وفي 9 فبراير 2020، ضبطت السلطات الأميركية في سفينتين ببحر العرب ثلاثة صواريخ أرض- جو و150 صاروخا مضادا للدبابات، كما ضبطت في أواخر 2019 شحنات مماثلة.

في المقابل، قالت البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة ان «واشنطن تمارس سرقة نفطنا في المياه الدولية» معتبرة أن استمرار الممارسات الأميركية سيخلف تداعيات خطيرة، حسب وصفها.

وأضافت البعثة الايرانية أن «على المجتمع الدولي ادانة قرصنة واشنطن وتهديد الملاحة والتجارة». كما اعتبرت البعثة الايرانية أن عقوبات واشنطن على الملاحة البحرية الايرانية تعرقل تأمين احتياجاتها الضرورية.

