أزمة أوكرانيا.. بايدن يحذر وبوتين يطالب بضمانات

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واشنطن - موسكو - الوكالات: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستتعرض لعقوبات شديدة اقتصادية وغيرها في حال شنت موسكو هجوما عسكريا على أوكرانيا، في حين طالب بوتين بايدن بضمانات بشأن عدم توسع حلف شمال الأطلسي «ناتو» شرقا. وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأن الرئيس بايدن أبلغ نظيره الروسي استعداده لاتخاذ اجراءات لم تتخذ عام 2014 اذا غزت روسيا أوكرانيا، وأضاف سوليفان أن بايدن كان واضحا مع بوتين وأكد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا.

وشدد سوليفان، في مؤتمر صحافي عقب مباحثات عن بعد بين بايدن وبوتين، على أن الجانب الأميركي شرح تفاصيل بعض هذه الاجراءات مضيفا أن واشنطن تناقش هذا الملف مع حلفائها الأوروبيين، ورفض في الآن ذاته، الكشف عن طبيعة العقوبات الأميركية المنتظرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أنهم أبلغوا الكونغرس تفاهمهم مع ألمانيا لاغلاق خط «نوردستريم» لنقل الغاز الروسي الى أوروبا اذا غزت روسيا أوكرانيا. وكشفت مصادر أميركية أن ادارة بايدن ناقشت استهداف الدائرة المقربة من بوتين بالعقوبات التي قد تشمل أكبر البنوك الروسية ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وذكرت المصادر أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يدرسون فرض عقوبات على صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وعلى قدرة موسكو على تحويل الروبل للدولار والعملات الأجنبية الأخرى اذا قرر بوتين غزو أوكرانيا.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة قد تحد أيضا من قدرة المستثمرين على شراء الديون الروسية. أما شبكة «سي ان ان» فذكرت أن الولايات المتحدة قد تلجأ الى الخطوة القصوى المتمثلة في فصل روسيا عن نظام الدفع الدولي الذي تستخدمه البنوك في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعرف بنظام «سويفت».

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي آدم سميث ان التدخل العسكري لبلاده في أوكرانيا ليس مطروحا على الطاولة في حال اجتياح القوات الروسية الأراضي الأوكرانية. واثر القمة الافتراضية التي استمرت ساعتين أجرى الرئيس الأميركي اتصالات مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا وبريطانيا بهدف ابلاغهم بفحوى ما دار بينه وبين بوتين، وأيضا «التشاور بشأن الخطوات المقبلة».

في المقابل قال الكرملين ان بوتين طلب من بايدن ضمانات بعدم توسع حلف الناتو شرقا، منتقدا تحركات الحلف بالقول انه يقوم بتحركات خطيرة للاستحواذ على أراضي أوكرانيا، والاقتراب من حدود روسيا. وأضافت الرئاسة الروسية أن حوار بايدن وبوتين كان منفتحا للغاية، وأن بوتين اقترح على بايدن توقيف كل الاجراءات العقابية المتبادلة بشأن تخفيض عمل الممثليات الدبلوماسية في كلا البلدين. وشدد الكرملين على أن القوات الروسية لاتشكل تهديدا لأوكرانيا، رغم انتشارها قرب الحدود بين البلدين.

