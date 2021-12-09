أتلتيكو لحق بركب المتأهلين

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لحق أتلتيكو مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلبه على مضيفه بورتو البرتغالي 3-1 أول من امس، في الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية مستغلا خسارة ميلان الإيطالي أمام ضيفه ليفربول الإنكليزي 1-2.

وكان بطل إسبانيا بحاجة إلى الفوز وتعثر شريكه في المركز الثالث ميلان، حامل لقب المسابقة سبع مرات، أمام ليفربول البطل ست مرات، لضمان تأهله، فكان له ما أراد بفضل أهداف الفرنسي أنطوان غريزمان (56) والأرجنتينيين أنخل كوريا (90) ورودريغو دي بول (90+2)، فيما سجل سيرجيو أوليفيرا الهدف الوحيد لبورتو (90+6 من ركلة جزاء).

وارتفع عدد الأندية المتأهلة الى ثمن النهائي إلى 12 هي فضلا عن أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي (المجموعة الاولى) وليفربول (الثانية) وأياكس الهولندي وسبورتينغ البرتغالي (الثالثة) وريال مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي (الرابعة) وبايرن ميونيخ الألماني (الخامسة) ومان يونايتد الإنكليزي (السادسة) وتشلسي الانكليزي حامل اللقب ويوفونتوس الإيطالي (الثامنة).

وانتزع أتلتيكو مدريد وصافة المجموعة من بورتو بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطتين أمام الفريق البرتغالي ليبقى عزاؤه الوحيد استكمال مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حيث سيخوض ملحقاً مع أصحاب المركز الثاني في المسابقة ذاتها. وكان بورتو بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي في ظل خسارة ميلان الذي خرج خالي الوفاض بحلوله في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

وتعرض أتلتيكو مدريد لضربة موجعة مبكرة بإصابة مهاجمه الدولي الأوروغوياني لويس سواريز فترك مكانه للبرازيلي ماتيوس كونيا (13).

وضغط بورتو بقوة في الشوط الثاني لكن الفريق الإسباني فاجأه بهدف سجله غريزمان مستغلا كرة من ركلة ركنية إلى القائم الثاني تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي مستغلا اندفاع مدافعي أصحاب الأرض نحو القائم الأول (56).

وفي الوقت الذي نزل فيه أصحاب الأرض بكل ثقلهم في الدقائق الأخيرة من المباراة، استغل أتلتيكو الموقف ليضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها غريزمان الذي مرر كرة في منتصف الملعب إلى كوريا فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها زاحفة بين ساقي الحارس ديوغو كوستا (90). واضاف دي بول الهدف الثالث اثر دربكة أمام المرمى. وحصل بورتو على ركلة جزاء انبرى لها أوليفيرا بنجاح (90+6). وفي المباراة الثانية في سان سيرو، حرم رديف ليفربول ميلان من تحقيق المعجزة وبلوغ ثمن النهائي بعد أن كسب الفريق الايطالي نقطة واحدة في المباريات الأربع الأولى، فقلب عليه الطاولة وخرج فائزا محققا العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وكان ميلان البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الإنكليزي فيكايو توموري (29)، لكن ليفربول رد بهدفي المصري محمد صلاح (36) والبلجيكي ديفوك أوريغي (55).

وهو الفوز الثاني لليفربول على ميلان في أربع مواجهات بين الفريقين في دوري الابطال مقابل خسارة وتعادل. وبات ليفربول اول فريق إنكليزي يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات في المسابقة القارية العريقة.

ونجح ميلان في افتتاح التسجيل مستغلا كرة مرتدة من الحارس أليسون اثر ركلة ركنية انبرى لها البرازيلي ماسياس فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (29).

وأدرك ليفربول التعادل عبر صلاح مستغلا كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة قوية لأليكس أوكسلايد تشامبرلاين من داخل المنطقة (36). وهو الهدف السابع لصلاح في المسابقة هذا الموسم. وتقدم ليفربول عندما استغل مانيه خطأ فادحا لتوموري فتوغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه أبعدها مينيان بيده فتابعها أوريغي برأسه داخل المرمى (55).

