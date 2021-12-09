ريال حسم الصدارة

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حسم ريال مدريد الإسباني الصراع مع إنتر الإيطالي على صدارة المجموعة الرابعة لصالحه بفوزه 2-0 على منافسه الذي أكمل قرابة نصف الساعة الاخير بعشرة لاعبين في إسبانيا، ضمن ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أول من أمس. ودخل الفريقان الى المواجهة بعد أن ضمنا مقعديهما في الدور الـ16، إلا أن الصراع كان قائمًا على صدارة المجموعة، وكان يكفي ريال التعادل لخطفها. وجدد نادي العاصمة فوزه على إنتر بعد أن تفوق عليه في ميلانو في الجولة الاولى بهدف وحيد في الدقيقة 89 للبرازيلي رودريغو.

ورفع النادي الملكي رصيده الى 15 نقطة، مقابل 10 لإنتر وسبع لشريف تيرابسول المولدافي الضامن أيضًا تأهله لخوض ملحق الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، علمًا أنه تعادل 1-1 مع مضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني المتذيل (2). وسجل الالماني توني كروس (17) والبديل ماركو أسنسيو (79) هدفي أصحاب الارض، فيما أكمل إنتر اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولو باريلا في الدقيقة 64 لتوجيهه لكمة على رجل المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو. وخاض ريال المباراة من دون نجم هجومه الفرنسي كريم بنزيمة الذي خرج في الشوط الاول من مباراة ريال سوسييداد بسبب الاصابة، وحل مكانه الصربي لوكا يوفيتش. فيما دخل إنتر المواجهة بعد فوز كبير 3-0 على روما في العاصمة.وبدأت المباراة بفرصة للبرازيلي فينيسيوس جونيور المتألق هذا الموسم بتسديدة من داخل المنطقة مرت قريبة من القائم (2).وأحرز كروس الهدف الافتتاحي بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى يسار الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش (17). وأجرى المدرب سيموني إنزاغي تبديلا ثلاثيًا في الدقيقة 60 ودفع بالتشيليين أرتوتو فيدال وألكسيس سانشيس والاوروغوياني ماتياش فيسينو بحثًا عن هدفين.

إلا أن طموحه تعرض لضربة بطرد باريلا. فعندما كان الايطالي منطلقًا على الرواق الايسر في مرتدة، لحق به ميليتاو ودفعه بكتفه وأوقعه خارج الملعب، وفي رد فعل غاضب، قام بلكمه على رجله ليطرد مباشرة (64). وأجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بدوره تبديلا ثلاثيًا في الدقيقة 78، بينها أسينسيو بدلا من رودريغو، فسجل بعد ثوانٍ هدفًا رائعًا بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة في أعلى الزاوية اليمنى، ارتدت من القائم وتهادت في الشباك (79).

