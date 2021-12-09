أياكس بالعلامة الكاملة

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حقق أياكس الهولندي العلامة الكاملة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على ضيفه سبورتينغ البرتغالي 4-2 أول من أمس على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل العاجي سيباستيان هالير (8 من ركلة جزاء) والبرازيليان أنتوني (42) ودافيد نيريش (58) وستيفن بيرخويس (62) أهداف أياكس، ونونو سانتوس (22) والبرازيلي برونو تاباتا (78) هدفي سبورتينغ. وهو الفوز السادس تواليا لأياكس أنهى به المجموعة في الصدارة برصيد 18 نقطة بفارق تسع نقاط أمام سبورتينغ مطارده المباشر، علمًا أن الفريقين كانا ضامنين تأهلهما في ثمن النهائي قبل المواجهة.ومنح الدولي العاجي هالير التقدم للنادي الهولندي من ركلة جزاء اصطادها بنفسه اثر عرقلته داخل المنطقة من المدافع دانيال براغانسا فانبرى لها بنجاح (8). ونجح سبورتنغ في إدراك التعادل بعد 14 دقيقة عبر المهاجم سانتوس بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من برونو تاباتا (22). وأعاد أنتوني التقدم لأياكس بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (42)، ثم أضاف مواطنه نيريش الثالث بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (58)، وبيرخويس الرابع بتسديدة بيسراه أيضا من داخل المنطقة (62). وسجل تاباتا الهدف الثاني للضيوف بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (78). وفي المجموعة ذاتها، أنهى بوروسيا دورتموند الدور الأول بفوز معنوي كبير عندما أكرم وفادة ضيفه بشيكتاش التركي بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها الهولندي دونيل مالين (29) والقائد ماركو رويس (45+2 من ركلة جزاء و53) والبديل النروجي إرلينغ هالاند (68 و81). وأكمل بشيكتاش المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه البرازيلي ويلينتون لتسببه في ركلة الجزاء بعرقلته السوري الأصل محمود داهود في الدقيقة 43. وهو الفوز الثالث لدورتموند في دور المجموعات والأول بعد ثلاث هزائم فعزز موقعه في المركز الثالث الذي خوله خوض ملحق مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

