تصدر عبدالله وطلال الطرقي في تصنيف «الرماية الآسيوية»

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تصدر رماة الكويت التصنيف العام لرماة القارة الآسيوية لشهر نوفمبر 2021 وذلك في فئتي الأطباق الطائرة (سكيت وتراب). وقال نادي الرماية في بيان صحافي إنه بحسب التصنيف الصادر عن الاتحاد الآسيوي لرياضة الرماية (إيه.إس.سي) تصدر البطل الأولمبي عبدالله الطرقي الترتيب العام في رماية سكيت برصيد 2472 نقطة تلاه الإماراتي سيف بن فطيس في حين حل الرامي الكوري الجنوبي لي جان جيون ثالثا.وأضاف أن الرامي طلال الطرقي احتل المركز الأول في فئة تراب برصيد 1344 نقطة متفوقا على الرامي الصيني يو هيشينغ الذي جاء ثانيا في حين شغل الرامي الكويتي عبدالرحمن الفيحان المركز الثالث برصيد 959 نقطة.

