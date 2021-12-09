«النخبة العربية للتنس 2022» في الكويت

محلية

أسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدي من بطولة النخبة العربية للتنس عن فوز اللاعب السوري ربيع سليم على منافسه العماني عبدالله البرواني بمجموعتين 6-3 و6-2، وفوز الموريتاني محمد سعيد على الصومالي زكريا عويس 6-0 و6-0، وفي المباراة الثالثة تغلب السعودي سليمان القاسم على العماني منير الرواحي 6-3 و6-4، كما فاز اللبناني حسن ابراهيم على الليبي أحمد موهان 6-2 و6-2، وفي آخر مواجهات الدور التمهيدي تغلب الأردني سيف عدس على الصومالي مهدي أحمد 6-0 و6-0، وستستكمل اليوم منافسات الدور الرئيس.

وعلى هامش منافسات البطولة، عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس اجتماعه التاسع برئاسة الشيخ أحمد الجابر، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد محضر اجتماع المجلس السابق الذي عقد في الكويت 2019، وأقر مجلس الإدارة في اجتماعه إقامة النسخة الثانية من بطولة النخبة العربية لتقام في الكويت عام 2022، على أن يتم الإعداد لإقامة بطولة مماثلة للسيدات، كما تم التأكيد على إقامة قاعدة بيانات لجميع الدول العربية تشمل، عدد البطولات، واللاعبين، والأندية، كما تم إقرار إنشاء لجنة دائمة للرواد في الاتحاد العربي، واعتماد بطولة للرواد في الأردن وستقام في الربع الأول من العام 2022، فيما حث مجلس إدارة الاتحاد العربي الدول على تنظيم العديد من البطولات العربية للمراحل السنية المختلفة.

من جانب آخر، أبدت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس د. سلمى المولهي سعادتها بمعاودة انطلاق مسابقات التنس العربي من الكويت، في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، الذي عدته تحفة معمارية رياضية متكاملة، تمهد الطريق واسعاً لاستضافة أفضل البطولات العالمية، وقالت: «يجب تنظيم بطولة دولية وأكثر خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية استضافة بطولة غراند سلام وهذا أمر مستحق؛ بوجود هذه الإمكانات العالية، والتنظيم الاحترافي في الكويت».

وأشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتنس ورئيسة الجامعة التونسية للتنس د. سلمى المولهي بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر من أجل تطوير المستوى الفني للاعبين العرب، مضيفة أن الرياضة العالمية تأثرت بجائحة كورونا كباقي الرياضات الأخرى، «واليوم نشهد عودة مظفرة ومبهرة للتنس العربي ببطولة الأساتذة التي نأمل أن نشاهد خلالها مستويات متقدمة، ومباريات تنافسية عالية، ومواهب تعد بمستقبل واعد»، آملة بمشاركة المرأة العربية في البطولات المقبلة.

إلى ذلك، عقد نجم التنس العربي والمصنف ضمن أفضل 100 لاعب في العالم، التونسي مالك الجزيري، حلقة نقاشية مفتوحة في قاعة المؤتمرات بمجمع الشيخ جابر العبدالله، حيث تحدث عن مسيرته في عالم الكرة الصفراء، وبداية تعلقه بالمضرب منذ كان عمره عامين، والمصاعب التي واجهته، والإصابات التي أبعدته عن المنافسات لمدة عامين.

وتحدث الجزيري عن تجربة المشاركة في ثلاث دورات أولمبية، ومواجهته لنجوم التنس العالمي أمثال السويسري روجر فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وأهمية المدرب في حياة اللاعب، وقال: «المدرب الجيد يدفع لاعبه دائما، ويرفع من معنوياته في حالات الإخفاق والمعاناة». وأكد الجزيري أن مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس يعد نموذجاً عالمياً للمنشآت الرياضية الحديثة، مشيداً بحسن تنظيم البطولة، ومتمنياً التوفيق لأبطال العرب.

