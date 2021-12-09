اتفاقية تعاون بين «?و» و«المشروعات الصغيرة» و«الكرة» في نهائي كأس الأمير

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وقعت منصة ?و، أول منصة شبابيّة متكاملة في الكويت لاحتضان المواهب الشابة، والجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اتفاقية مع اتحاد كرة القدم هدفها توفير مساحات مجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وخدماتهم خلال نهائي كأس الأمير المقرر إقامته يوم 21 ديسمبر الحالي في ستاد جابر الأحمد الدولي.

هذا وأشاد رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بالجهود المبذولة من قبل منصة «?و» والجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، معرباً عن تفاؤله بأن مثل هذا التعاون سيقود هذه الشركات إلى التعافي السريع من التداعيات الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة وتسهم في نموها بوتيرة سريعة.

وأضاف: «يرحب الاتحاد بالشركات الكويتية وسنعمل على توفير مساحات مجانية مخصصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم في نهائي كأس الأمير. فنحن سنقدم كل الدعم للعلامات التجارية الكويتية وبكل الطرق الممكنة خاصة أنها تشكل مصدر إلهام لنا جميعاً من خلال أفكارها المبتكرة ومنتجاتها العالية الجودة».

من جهتها قالت ريهام العيار، الرئيس التنفيذي لمنصة ?و: «بعد نجاح منصة ?و في تمكين المواهب الكويتية وإبرازها في مجال الإعلام والترفيه، نحن الآن نبدأ في توفير برامج وفرص مماثلة لتمكين المواهب الأخرى للشباب الكويتي بما في ذلك إدارة الأعمال والرياضة والطهي والعديد غيرها. ومع ذلك، فإن ريادة الأعمال هي بالتأكيد إحدى أهم ركائزنا وسنعمل معاً على تحقيق هدفنا ودعم الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التعافي السريع والبدء في إطلاق البرامج التي ستساعد علاماتنا التجارية في الدخول الى الأسواق الأخرى».

وشددت العيار على أهمية هذه المبادرة لأنها ستسمح لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بالمشاركة بمثل هذه الفعاليات المهمة في البلاد التي تستقطب اهتماماً محلياً وعربياً وتحظى بتغطيات إعلامية. وأكدت على أهمية تعاون الجهات كافة في الكويت والعمل معًا لوضع البلاد على الخريطة العالمية والمساهمة في تنويع اقتصادها، وعلى تضافر كل جهود الدولة لتحقيق تلك الأهداف مع الأخذ بعين الاعتبار رواد الأعمال والموهوبين الكويتيين في قراراتهم وفعالياتهم وحملاتهم العامة».

وطلب محمد العنجري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الشركات المهتمة بالمشاركة في الفعالية حجز مساحتهم عبر الموقع الرسمي للجمعية www.asmek.net، ويستمر الحجز حتى يوم السبت المقبل.

وفي تصريحه قال العنجري: «نشكر اتحاد كرة القدم على اهتمامهم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت وتوفير جميع التسهيلات واللوجستيات والتنسيقات اللازمة لتوفير مساحة مجهزة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها خلال الفعالية الكبيرة. كما أكد التزام الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاه هذه الشركات، وتركيز جهودها على دعم رواد الأعمال، والعمل على إقامة شراكات من شأنها أن توفر لهم فرصًا مثمرة لتنمية أعمالهم في الكويت والتوسع إلى الأسواق العربية الأخرى».

