القادسية والكويت أمام كاظمة والعربي في «الطائرة»

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يطمح القادسية إلى العودة إلى سكة الانتصارات عندما يواجه كاظمة في الـ 07:30 مساء ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد مباراتين أخريين حيث يلتقي الكويت مع العربي في الـ 05:30 وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب التضامن مع الجهراء في الـ 06:00 على صالة الأخيرة.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق بـ 6 انتصارات مقابل هزيمة واحدة برصيده 18 نقطة، يأتي بعده القادسية أيضا بـ 6 انتصارات وهزيمة واحدة ( 15 نقطة)، ثم يأتي كاظمة باربع انتصارات مقابل هزيمتين (13 نقطة)، والجهراء انتصارين و5 هزائم (8 نقاط)، ثم برقان والعربي والتضامن بانتصارين و5 هزائم أيضاً برصيد 6 نقاط لكل منهم.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكبر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقان في عدد الانتصارات.

ويريد القادسية الذي سقط في الجولة الماضية أمام الكويت بثلاثة اشواط نظيفة لازاحة الأبيض عن الصدارة، العودة الى الانتصارات وتحقيق الفوز على كاظمة الساعي بدوره إلى الثأر لهزيمته من خصمه 2-3 في القسم الأول. وفي المباراة الثانية لن تكون مهمة الكويت صعبة أمام العربي الذي يعاني الأمرين هذا الموسم، وفي اللقاء الأخير ستكون المنافسة حاضرة بين الجهراء والتضامن مع أفضلية نسبية للأول.

