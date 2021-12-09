الأصفر يطالب بإعادة لقائه مع الأبيض

محلية

تقدم نادي القادسية باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة الطائرة مطالباً باعادة مباراته أمام الكويت في الجولة الثامنة التي اقيمت الاثنين الماضي وانتهت بفوز الكويت 3-0. وقال القادسية في كتاب احتجاجه ان الكويت لم يسجل سوى لاعب مدافع «ليبرو» واحد فقط بينما نصت لائحة المسابقات على ضرورة تسجيل 13 أو 14 لاعبا بينهم لاعبان مدافعان وهو ما يعتبر مخالفة فنية بحق الكويت إذ لم يسجل في «سكور شيت» المباراة سوى لاعب مدافع واحد. وأكد القادسية في كتاب الاحتجاج أن النادي يحتفظ بجميع حقوقه القانونية تجاه الاحتجاج من خلال امكانية مخاطبة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة «FIVB» في حال لم يتم انصافه من قبل الاتحاد المحلي. وكان الكويت حقق انتصارا مستحقاً على القادسية بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة المذكورة لينتزع منه صدارة الترتيب ويلحق به خسارته الأولى في البطولة.

