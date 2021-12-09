عودة أبطال «البارالمبية»

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عاد الى البلاد اول من امس وفد منتخب المعاقين لكرة الطاولة بعد مشاركة ناجحة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة التي أختتمت في العاصمة البحرينية المنامة 8 ديسمبر الحالي. واستقبل وفد الأزرق رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ناصر العجمي، والرئيس الفخري لنادي الإرادة للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح، ورئيس مجلس إدارة نادي الإرادة دعيج الهاجري، وعدد من أولياء أمور اللاعبين. من جانبه، أشاد ناصر العجمي بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت في الدورة الآسيوية، وقال: «في المشاركة الأولى لها تمكنت اللاعبة ملاك العنزي من الظفر بالميدالية الذهبية، إلى جانب إخوانها محمد الرشيدي (الفضية)، وحسين البناي (البرونزية)، وكذلك أبطال ألعاب القوى الذين سجلوا أرقاما كويتية جديدة في البطولة، وهذا جاء بتعاون الجميع وتكاتف الجهود سواء في اللجنة البارالمبية أو أندية المعاقين، ونأمل بتحقيق مزيد من الإنجازات في قادم الأيام، خاصة وأن اللاعبين هم من الشباب وينتظرهم مستقبل واعد»، لافتا إلى أن رياضة المعاقين تأثرت سلبا جراء جائحة كورونا، وآملا بالتوفيق لأبطال الكويت في البطولات المقبلة.

من جهتها، أبدت الشيخة سهيلة الصباح سعادتها الغامرة بالإنجاز الآسيوي، مضيفة ان الإنجاز الآسيوي أدخل السعادة على قلوب جميع أهل الكويت، «وواجبنا الحضور لاستقبالهم، بعدما قدموا مستويات مشرفة في أكبر تجمع للقارة الآسيوية، ونأمل أن يحصد أبطال الكويت العديد من المراكز المتقدمة في الاستحقاقات الدولية المقبلة».وشكرت الشيخة سهيلة الصباح الأندية التي كانت وراء الميداليات الآسيوية، وقالت: «الشباب هم الاستثمار الحقيقي، وأندية المعاقين مشكورة توفر أفضل الأجهزة الفنية والخدمات للرياضيين، لأجل رفع علم بلادهم عاليا في مختلف البطولات العالمية».إلى ذلك، ذكرت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم أن «الكلمات تختفي أحيانا وسط الفرحة الكبيرة، خاصة وأننا لم نعد بميدالية واحدة بل بثلاثة وبمشاركة 6 لاعبين فقط».

من جانبها، أهدت البطلة ملاك العنزي الميدالية الذهبية التي حصلت عليها في الدورة إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله، والشعب الكويتي، وقال: «الحمدلله فزت بالميدالية الذهبية في أول مشاركة دولية لي، وإن شاء الله القادم أفضل». وعن المنافسات الآسيوية أفادت: «لقد جاءت قوية وصعبة، خاصة المواجهة النهائية، ولكن بفضل تواجد الاخت الغالية شريفة الغانم إلى جانبي أثناء المباراة، وتوجيهات المدرب أحمد فاروق استعطت التغلب على اللاعبة التايلندية في النهائي، بعدما خسرت الشوط الثالث».

