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العربي والشباب في «سلة الأولى»

زيد خلف
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الخميس 09 ديسمبر 2021

يسعى العربي إلى مواصلة تقديم عروضه القوية عندما يلتقي الشباب في الـ 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الاولى لكرة السلة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع التضامن مع منتخب الشباب في الـ 05:30، وتقام المباراتان على صالة نادي الساحل. ويتصدر اليرموك والعربي ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط لكل منهما، يأتي بعدهما النصر بـ 8 نقاط، ثم الشباب 7 نقاط، والصليبخات 6 نقاط، ثم الساحل والتضامن 5 نقاط لكل منهما. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر وصيف بطل «الدرجة الاولى» خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل. ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حسابات النقاط. ويسعى العربي الى الانفراد بصدارة الترتيب من خلال الفوز على الشباب في لقاء اليوم لكنه يدرك صعوبة المهمة في ظل سعي منافسة إلى الدخول لدائرة المنافسة بقوة من خلال تحقيق نقطتي اللقاء.


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